|
Под Светлогорском перевернулся груженый молоковоз
10.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Светлогорске продолжается череда дорожно-транспортных происшествий. Вчера, 9 сентября, авария снова произошла в «заколдованном месте» неподалеку от поворота на «Расовской карьер», сообщает
Утром груженый молоковоз выехал с территории молочного завода в сторону города. Около 8.15, не доезжая примерно 50 метров до того самого поворота, водитель, по его утверждению, не справился с управлением. Грузовик буквально лег на дорогу и перегородил ее.
Молоко разлилось по трассе. Молоковоз подняли при помощи трактора.
Водитель не пострадал и пытался спасти остатки продукции.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Светлогорске продолжается череда дорожно-транспортных происшествий. Вчера, 9 сентября, авария снова произошла в «заколдованном месте» неподалеку от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)