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Под Светлогорском перевернулся груженый молоковоз

10.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Под Светлогорском перевернулся груженый молоковоз

В Светлогорске продолжается череда дорожно-транспортных происшествий. Вчера, 9 сентября, авария снова произошла в «заколдованном месте» неподалеку от поворота на «Расовской карьер», сообщает ranak.me

Утром  груженый молоковоз выехал с территории молочного завода в сторону города. Около 8.15, не доезжая примерно 50 метров до того самого поворота, водитель, по его утверждению, не справился с управлением. Грузовик буквально лег на дорогу и перегородил ее.

Молоко разлилось по трассе. Молоковоз подняли при помощи трактора.

Водитель не пострадал и пытался спасти остатки продукции.


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В Светлогорске продолжается череда дорожно-транспортных происшествий. Вчера, 9 сентября, авария снова произошла в «заколдованном месте» неподалеку от...
 
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