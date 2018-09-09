"Деревню равных возможностей" создают в Столинском районе

"Деревню равных возможностей" для молодых инвалидов создают в Столинском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель районного общественного объединения "Центр поддержки молодых инвалидов" Михаил Скребейко.

Инициатива является частью проекта "Центр независимого проживания для людей с инвалидностью", который реализуется в деревне Лука. Три года назад Столинский исполком на безвозмездной основе передал общественному объединению две постройки бывшей базовой школы с земельным участком около 1 га.

В здании площадью 200 кв.м с помощью местных жителей создана и действует домовая часовня в честь святителя Луки. В планах там же обустроить мастерскую и помещение для проживания участников ежегодных летних лагерей. "Помещение будет отапливаться. В зимний период мы хотим туда забирать бабушек и дедушек, которые не смогут одни зимовать в своих домах. Там уже есть много желающих, которым тяжело за собой ухаживать", - рассказал Михаил Скребейко. В здании поменьше, площадью около 90 кв.м, планируется обустроить дом, в котором круглый год смогут проживать люди с задержкой умственного развития, предположительно шесть человек. Рабочие места для них будут созданы в мастерской. Рядом будут построены кухня, столовая, летний амфитеатр, туалеты, душевые.

Предварительная стоимость инициативы оценивается в Br50 тыс. Ее планируется реализовать с помощью краудфандинговой площадки. "Идея родилась благодаря проекту летних лагерей для молодых инвалидов "Театр под открытым небом". В этом году мы провели его уже в десятый раз. В Луку съехались около 60 участников не только из Беларуси, но и Латвии, Украины. Цель нашей инициативы - создать условия для независимого проживания молодых инвалидов в Столинском районе, чтобы затем распространить полученный опыт на другие территории", - отметил собеседник.

Фото Pixabay.

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