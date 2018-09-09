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Премия Дарвина: Самое эпичное исключение из правил

10.09.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Познавательная история о Ларри Уолтерсе, которому присудили Премию Дарвина, скажем так, прижизненно. Что довольно нетипично.

Все вы, наверное, слышали о Премии Дарвина. Можно было бы назвать ее этакой интернет-шутейкой, если бы не сам факт того, за что ее присуждают. А присуждают ее, изъясняясь на языке холодных определений, за лишение себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его. Иными словами, если кто-то умудрился самовыпилиться каким-то невероятно глупым способом, не озаботившись к этому моменту обзавестись потомством, можно считать, Премия у него в кармане.

Правда, самому номинанту к тому времени, как правило, уже совершенно по барабану. Почему «как правило»? Да потому что, как из любого правила, из правила присуждения Премии Дарвина тоже бывают исключения.

Так, например, ее присудили вору, который убегал от полиции и по невнимательности перелез забор тюрьмы, таким образом самолично лишив себя на какой-то промежуток времени возможности размножаться. Или взять случай с пожилым бельгийским инженером, который умудрился погибнуть от установленной им же в собственном доме смертельной ловушки. Что она там делала? Хороший вопрос. Оказывается, он только-только проиграл суд за этот дом с одной из своих многочисленных дочерей и опасался выселения.

Как видим, тут даже наличие потомства не повлияло на присуждение Премии Дарвина – уж больно хорош экземпляр.


Но самым эпичным, на наш взгляд, исключением из правил является история Ларри Уолтерса, простого водителя грузовика, решившего исполнить свою давнюю мечту — полетать. Причем, судя по всему, Ларри был достаточно оригинальным, если не сказать творческим человеком: для осуществления своей мечты он воспользовался креслом и 45 метеозондами объёмом 0,9 м³ каждый, заполненными гелием. С собой бывший дальнобойщик прихватил Си-Би-рацию, пиво, бутерброды и пневматическое ружьё. На всякий случай, не подумайте ничего плохого — пневматика нужна была, чтобы стрелять по шарам. Так Ларри собирался спуститься.

По плану Уолтерза, после того, как он перерубит канат, удерживающий кресло на земле, его должна будет подняться над поверхностью на скромных 10 метров. Но по какой-то причине Ларри (собственно, по этой причине Премия его и нашла) не учел объема шаров, и вместо ожидаемых 10 метров, вознесся аж на 4800. Стрелять по шарам на такой высоте было стремновато, поэтому номинанту пришлось провести в воздухе 14 часов. Лулзов добавлял тот факт, что Ларри совершенно случайно попал в воздушный коридор, и пролетающие мимо пилоты браво рапортовали о чуваке в кресле с пивом и воздушкой на высоте 5000 метров.

Выражения лиц диспетчеров в этот момент, скорее всего, были бесценны. Еще бы, когда оба пилота, везущих немало пассажиров на борту, одновременно начинают нести такую дичь, мысли возникают не самые позитивные.

Несмотря на то, что ружье вывалилось на 90-й минуте полета, Ларри все же успел пальнуть по шарам и через некоторое время приземлился неподалеку от Лонг-Бич. Ну как приземлился – по концовке шары запутались в высоковольтных проводах и оставили на 20 минут целый район без электричества . В результате, кроме заслуженной Премии Дарвина, мистер Уолтерз получил штраф в 1500 долларов от Федеральной Авиационной Администрации, приз от Bonehead Club of Dallas и, сам того не желая, установил рекорд высоты для полёта на кластерных воздушных шарах. Он окончательно завязал с карьерой водителя и стал оратором-мотиватором, что, впрочем, не принесло сколько-нибудь много капитала.

К сожалению, хэппиэнд в этой истории весьма условный – в 1993 году, 6 октября, Ларри Уолтерз застрелился в лос-анджелесском лесу. Детей, равно как и жены, у него никогда не было. Ну, хотя бы тут полное соответствие…


 
 
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Познавательная история о Ларри Уолтерсе, которому присудили Премию Дарвина, скажем так, прижизненно. Что довольно нетипично.
 
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