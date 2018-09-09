Конец трилогии — «Гоголь. Страшная месть» — вторую неделю подряд возглавляет кинопрокат Минска. Не помешал третьей части приключений о герое, который должен победить древнее проклятье, и выход премьерных фильмов. В топ-5 появились новички: боевик с Дензелом Вашингтоном «Великий уравнитель 2» и фантастика про суперспособности «Темные отражения» . По-прежнему в тройке самых кассовых — белорусский «Хрусталь» . Подробности в цифрах — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.

Полный график кинопремьер



«Гоголь. Страшная месть»

По данным УП «Киновидеопрокат», фильм режиссера Егора Баранова по мотивам повести из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» принес в кассы Минска 28,4 тысячи рублей. Последняя часть трилогии «Гоголь. Страшная месть» снова заняла первое место в период с 3 по 9 сентября.

Главную роль в «Гоголе» играет Александр Петров — на данный момент один из самых кассовый артистов России, пользующийся успехом у женской аудитории. На более взрослую аудиторию в фильме работает редко снимающийся Олег Меньшиков. Есть в «Гоголе» и целая россыпь звезд среднего поколения (Евгений Стычкин, Ян Цапник), а также молодые и стремительно набирающие популярность артисты (Таисия Вилкова).



«Великий уравнитель 2»

Второе место в списке «самых кассовых» занимает премьерный фильм с Дензелом Вашингтоном — «Великий уравнитель 2» (21,3 тысячи рублей). Первый «уравнитель» появился в прокате осенью 2014-го. Критики приняли фильм относительно хорошо, в прокате 55-миллионная картина заработала 192 млн долларов, так что продолжение было неизбежным.

По сюжету в новой части бывший оперативник Роберт МакКолл работает водителем и по-прежнему помогает беззащитным. Но его покровительница Сьюзен Пламмер (Мелисса Лео) расследует убийство агента и его жены в Брюсселе и погибает. Тогда МакКолл начинает искать ее киллера, а заодно берется за дело Пламмер. В фильме, кроме Вашингтона и Лео, снимались Педро Паскаль, Билл Пуллман и Эштон Сандерс из «Лунного света».

Удерживает третью позицию картина белорусского режиссера Дарьи Жук — «Хрусталь» приносит в кассы Минска еще 18,3 тысячи рублей. AFISHA.TUT.BY узнавала у минчан, что они думают о картине, которую уже успели назвать самой долгожданной премьерой лета. А еще можно почитать интервью с главной актрисой — об откровенных сценах в кино, Минске и муже рэпере Хаски.



«Темные отражения»

Четвертое и пятое места занимают подростковая фантастика от студии Fox (о том, как в Америке повально умирают дети до 18 лет, а у выживших обнаруживаются сверхспособности) «Темные отражения» (11 тысяч рублей) и история про дружбу с волком в фильме «Альфа» (6,2 тысячи рублей).

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Напомним, 8 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш : у каждого участника есть возможность получить 3 парных билета на концерт Басты, который состоится в « Минск-Арене » 27 октября. Счастливчики смогут попасть бесплатно на танцпол. Победители будут объявлены 14 сентября.