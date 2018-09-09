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Русский супергерой из "Страшной мести" не уступает новым премьерам. Топ-5 кассовых фильмов недели
Конец трилогии —
По данным УП «Киновидеопрокат», фильм режиссера Егора Баранова по мотивам повести из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» принес в кассы Минска 28,4 тысячи рублей. Последняя часть трилогии
Главную роль в «Гоголе» играет Александр Петров — на данный момент один из самых кассовый артистов России, пользующийся успехом у женской аудитории. На более взрослую аудиторию в фильме работает редко снимающийся Олег Меньшиков. Есть в «Гоголе» и целая россыпь звезд среднего поколения (Евгений Стычкин, Ян Цапник), а также молодые и стремительно набирающие популярность артисты (Таисия Вилкова).
Второе место в списке «самых кассовых» занимает премьерный фильм с Дензелом Вашингтоном —
По сюжету в новой части бывший оперативник Роберт МакКолл работает водителем и по-прежнему помогает беззащитным. Но его покровительница Сьюзен Пламмер (Мелисса Лео) расследует убийство агента и его жены в Брюсселе и погибает. Тогда МакКолл начинает искать ее киллера, а заодно берется за дело Пламмер. В фильме, кроме Вашингтона и Лео, снимались Педро Паскаль, Билл Пуллман и Эштон Сандерс из «Лунного света».
Удерживает третью позицию картина белорусского режиссера Дарьи Жук —
Четвертое и пятое места занимают подростковая фантастика от студии Fox (о том, как в Америке повально умирают дети до 18 лет, а у выживших обнаруживаются сверхспособности)
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