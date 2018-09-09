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В Китае рекламируют первый (настоящий) iPhone с двумя SIM-картами
Похоже, что Apple все-таки «уломали» на выпуск двухсимочных iPhone. В Сеть
В рекламе также сообщается, что обе SIM-карты работают в сетях 4G.
Пока не ясно, какие из трех iPhone 2018 будут оснащаться лотками для двух SIM-карт. Сначала речь шла о «бюджетном» 6,1-дюймовом iPhone, позже появилась информация, что это будет самый большой смартфон из линейки — 6,5-дюймовый iPhone Xs Plus. Впрочем, поддержку двух «симок» могут получить и все три устройства.
Ожидается, что компания выведет на рынок «бюджетный» iPhone Xс на месяц или два позже основных моделей, чтобы улучшить продажи «основных», более дорогих моделей.
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