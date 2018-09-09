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В Китае рекламируют первый (настоящий) iPhone с двумя SIM-картами

10.09.2018 13:50 — Разное | Tut.by  
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Похоже, что Apple все-таки «уломали» на выпуск двухсимочных iPhone. В Сеть попала реклама одного из китайских операторов, в которой говорится, что мы «долго ждали его и наконец-то получим».


В рекламе также сообщается, что обе SIM-карты работают в сетях 4G.

Пока не ясно, какие из трех iPhone 2018 будут оснащаться лотками для двух SIM-карт. Сначала речь шла о «бюджетном» 6,1-дюймовом iPhone, позже появилась информация, что это будет самый большой смартфон из линейки — 6,5-дюймовый iPhone Xs Plus. Впрочем, поддержку двух «симок» могут получить и все три устройства.

Ожидается, что компания выведет на рынок «бюджетный» iPhone Xс на месяц или два позже основных моделей, чтобы улучшить продажи «основных», более дорогих моделей.

 
 
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