4 копейки до рекорда: на торгах в понедельник доллар взметнулся до 2,16

select.by Стоимость валютной корзины прибавила 0,23%, передает





Курс доллара выстрелил вверх на 0,0216 рубля до 2,1605 BYN/USD. Укрепление доллара на БВБФ идёт уже десятые торги подряд.





Курс евро вырос на 0,0083 рубля до 2,4977 BYN/EUR. Это максимальный уровень за прошедшие 145 дней.





Курс российского рубля подешевел на 0,0084 рубля до 3,0928 BYN/100 RUB.





По итогам прошедшей недели 03-07 сентября 2018 белорусский рубль весьма существенно девальвировался сразу ко всем основным валютам:





курс доллара +2,64%;

курс евро +2,36%;

курс рубля РФ +1,29%;





валютная корзина +1,92%.





Россия





К полудню на МосБирже сложились следующие курсы основных валют





курс доллара подрос на 84 копейки до 69,8685 USD/RUB;

курс евро укрепился на 44 копейки до 80,80 EUR/RUB.





Однако во время торгов доллар брал планку в 70 рублей, евро - в 81 рубль.