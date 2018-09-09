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4 копейки до рекорда: на торгах в понедельник доллар взметнулся до 2,16

10.09.2018 13:51 — Разное | Партизан  
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Белорусский рубль на торгах в понедельник укрепился только к рублю РФ. Доллар снова существенно подорожал, в ходе одной торговой сессии он прибавил в цене более 1%.

Стоимость валютной корзины прибавила 0,23%, передает select.by

Курс доллара выстрелил вверх на 0,0216 рубля до 2,1605 BYN/USD. Укрепление доллара на БВБФ идёт уже десятые торги подряд.

Курс евро вырос на 0,0083 рубля до 2,4977 BYN/EUR. Это максимальный уровень за прошедшие 145 дней.

Курс российского рубля подешевел на 0,0084 рубля до 3,0928 BYN/100 RUB.

По итогам прошедшей недели 03-07 сентября 2018 белорусский рубль весьма существенно девальвировался сразу ко всем основным валютам:

курс доллара +2,64%;
курс евро +2,36%;
курс рубля РФ +1,29%;

валютная корзина +1,92%.

Россия

К полудню на МосБирже сложились следующие курсы основных валют:

курс доллара подрос на 84 копейки до 69,8685 USD/RUB;
курс евро укрепился на 44 копейки до 80,80 EUR/RUB.

Однако во время торгов доллар брал планку в 70 рублей, евро - в 81 рубль.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль на торгах в понедельник укрепился только к рублю РФ. Доллар снова существенно подорожал, в ходе одной торговой сессии он прибавил в цене более 1%.
 
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