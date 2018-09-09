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Президент Молдовы попал в ДТП: Все это очень странно

10.09.2018 13:22 — Разное | Партизан  
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Президент Молдовы Игорь Додон считает странной аварию, в которую попал в воскресенье его кортеж.

Об этом он заявил российскому агентству ТАСС.

"На встречную полосу, наперерез кортежу, который передвигался с нормальной скоростью в сопровождении машин охраны и полиции, неожиданно выехал грузовик и врезался именно в машину, где находился президент. Все это выглядит странным. Надеюсь, начавшееся следствие даст ответы на эти и другие вопросы, которые возникают", - сказал Додон.

Он сообщил, что его самочувствие нормальное, но в аварии была травмирована ехавшая с ним мать, у которой вывих руки.

По данным Службы государственной охраны Молдовы, в результате аварии с участием кортежа три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь. По данным полиции, она произошла на трассе Кишинев - Калараш.

О том, что грузовик, выехавший на встречную полосу, спровоцировал аварию с участием автомобиля президента Молдовы, сообщил накануне начальник генерального инспектората полиции страны Александр Пынзарь. 

По его словам, это доказывает запись видеорегистратора, которую представила правоохранителям служба государственной охраны. На ней видно, как малотоннажный грузовик резко выезжает на встречную полосу и сталкивается с президентским автомобилем и машиной его охраны. 

В результате сильного удара оба автомобиля кортежа отбросило на обочину и Mercedes президента перевернулся.

 
 
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Президент Молдовы Игорь Додон считает странной аварию, в которую попал в воскресенье его кортеж.
 
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