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Как до Луны. Беларусь рассчитывает принять участие в освоении спутника Земли
10.09.2018 14:02 — Разное | Ежедневник
фото: super-cover-24
Беларусь желает не только участвовать в научных проектах по освоению Луны, но и подготовить своего космонавта для проведения экспериментов на орбите.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик, передает
"Ждем приглашения к участию в целом ряде проектов. Есть множество задумок, которые могут быть реализованы. Будем сотрудничать с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук. Уже звучала идея нашего участия в проектах по освоению Луны. Думаю, белорусам найдется в них место, у нас есть опыт, есть люди. И я не исключаю, и даже хотелось бы, чтобы мы от науки тоже начинали готовить своего космонавта для проведения экспериментов на орбите. Такой разговор тоже был", - сказал Сергей Чижик во время XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который проходит в Минске.
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Беларусь желает не только участвовать в научных проектах по освоению Луны, но и подготовить своего космонавта для проведения экспериментов на орбите.
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