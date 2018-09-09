Лукашенко: Нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему

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Белорусский президент подчеркнул, что совместная разработка космической темы является драйвером для экономики Беларуси и других стран.

Президент Беларуси выступил перед участниками XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, открывшегося в Минске 10 сентября, передает БЕЛТА .

Лукашенко отметил уверенное развитие космической отрасли в Беларуси и перечислил выпускаемую в стране продукцию космического назначения: оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратура для дистанционного зондирования Земли.

Президент отметил также проекты, реализуемые совместно с Россией (разработка перспективных технологий, создание нового космического аппарата, планы по сотрудничеству в рамках международной программы "Сириус").

Глава государства отметил также, что Беларусь является полноправными активным участником Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях. «Если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно».

Лукашенко подчеркнул, что решение о развитии космической отрасли было верным, несмотря на критику. «Много было сопротивлений, разговоров, это была новая тема для Беларуси. Но тем не менее мною были приняты решения, прежде всего потому, что это самые новые технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень, и это способствовало тому, что Беларусь встала в ряд высокоразвитых, цивилизованных государств. Атомная энергетика, космонавтика - это новые направления развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета, - сказал президент. - Совместный труд ученых, инженеров, техников, безусловно, способствует развитию и других отраслей, росту национальных экономик.