Разбойное нападение: подозреваемые юлят и меняют показания

В суде Пинского района и города Пинска продолжаются судебные слушания по факту разбойного нападения на дом индивидуального предпринимателя в январе текущего года. Последние две недели фигуранты уголовного дела давали показания, и можно сказать, что картина преступления стала понемногу проясняться. Так почему нападение на бизнесмена могло произойти раньше на территории Российской Федерации? Когда и кем было завезено оружие в Беларусь? Признал ли свою вину предполагаемый пособник разбойного нападения? Отводились ли нападавшим какие-либо роли в преступлении? Эти и многие другие вопросы поднимались на слушании уголовного дела.

Дело ясное, что дело тёмное

Фигурант уголовного дела Дмитрий (имена изменены), житель Логишина, 1989 г.р., на территории Российской Федерации проживал долгое время. В Беларусь приезжал нечасто. С его слов, разбойное нападение на дом предпринимателя не планировалось. В Беларусь он ехал, чтобы расслабиться, отдохнуть и встретиться с родными. Из России 2 января подельники направились в дом бабушки Дмитрия, который расположен в Логишине.

- Я позвонил другу Саше (пособник преступления) и попросил у него помочь найти съемное жилье, поскольку в дом бабушки должны были приехать, - рассказывает Дмитрий. - Он не отказал. Я попросил друга забрать нас с парнями из Логишина, поскольку вечером мы употребляли спиртное. А Саша приехал за нами, привез нас в Пинск на съемную квартиру. О наших намерениях он ничего не знал.

В какой момент намерение «просто отдохнуть» переросло в желание совершить вооруженное нападение? С чьей подачи мужчины вышли на бизнесмена? Откуда взялось оружие для разбойного нападения? Пока множество вопросов оставались без ответа.

Александр и Дмитрий были друзьями с детства, нередко обсуждали между собой последние новости. Однажды между товарищами и еще одним фигурантом уголовного дела Артемом, 1985 г.р., зашел разговор о предпринимателе из Пинска. Александр рассказал мужчинам, что подвозил предпринимателя в Москву. Тот в ходе разговора и поведал, что занимается куплей-продажей квартир в РФ, а также обмолвился, что сможет посодействовать Александру в реализации бизнес-идей в размере 100 тысяч долларов.







Дмитрий не помнит, кому конкретно пришла в голову идея напасть на «богатенького», отжать у него деньги и впоследствии выйти сухими из воды. Бизнесмен намеревался продать квартиру и после сделки обратиться за услугами к водителю Александру. О том, на каких остановках были стоянки, мужчинам было известно. Чтобы с водителем было проще связаться, подельники намеревались купить ему телефон с сим-картой, чтобы позже было легче замести следы.

Однако в нужный момент бизнесмен Александру не позвонил. Тогда Дмитрий и еще трое россиян отправились в Беларусь. Со слов обвиняемого,3 января товарищи уже были в Пинске. Дмитрий в тот день встретился с Александром, второй как раз отвозил машину в ремонт, мастерская находилась недалеко от дома, где проживал бизнесмен.

- Я попросил Сашу показать дом предпринимателя, - говорит Дмитрий. - Он согласился. Зачем мне это было нужно, я ему не говорил. О своих намерениях напасть на мужчину в Беларуси я не сообщал.

Четвертого января Дмитрий сообщил подельникам, что нужно сходить в одно место и забрать деньги.

Где находится дом бизнесмена, Дмитрий уже представлял, поэтому попросил к лесному массиву подвезти брата «на шашлыки».







Мужчина сообщил, что все необходимое с собой брал именно он: ружье, пистолет, марлевые повязки, шапку с прорезями для глаз, строительные перчатки. Он отметил, что подробности нападения, роли каждого из участников нападения не оговаривались. Дорога от лесного массива до нужного дома заняла порядка 1,5 -2 часа. Для нападавших главным ориентиром должна была быть машина с питерскими номерами во дворе дома бизнесмена.

Итак, мужчины перелезли забор, обошли дом с тыльной стороны, подошли к террасной двери и выбили ее. Зашли в дом. Хозяин спрятался от нападавших в своем кабинете. В коридоре Дмитрий встретил жену и дочку хозяина дома, завел их в комнату, связал им руки скотчем. Дмитрий видел, как хозяин дома передавал кому-то из его товарищей денежные средства. Но кому конкретно --- сказать не смог. Далее послышался стук во входную дверь.

- Я вышел во двор, увидел сотрудника милиции и вернулся обратно в дом, - говорит Дмитрий. - Спрятался в кабинете. Видел, как сотрудник милиции прошел мимо меня, передергивая затвор. Я выскочил из кабинета, толкнул его, после чего милиционер упал в ванную.







Мы с Артемом попытались забрать у него автомат, чтобы тот нас не пристрелил. Я нанес несколько ударов милиционеру. И отобрал у него автомат, и в этот момент появился второй сотрудник милиции. С тем у нас также произошла стычка.

Дмитрий пытался убежать, но попал ко второму патрулю милиции, который в итоге его и задержал. Уйти ему не удалось: он был ранен и схвачен. Мужчина очнулся в больнице. Он подчеркнул, что, когда сообщники шли на дело, они рассчитывали забрать все деньги, которые были в доме у предпринимателя. Но на куш в размере 100 тысяч долларов не рассчитывали. Дмитрий постоянно путался в показаниях и фактах. Поэтому, как говорят в народе, сам черт ногу сломит в словах обвиняемого.

Мужчина признался, что автомат и помповое ружье вместе с патронами с Артемом нашли в России на остановке. Отметил, что оружие в Беларусь он ввез осенью на машине Александра.

Идея найти богатого человека и ограбить его зародилась у Дмитрия до того, как он узнал о предпринимателе из Пинска. С его слов, поскольку многие из бизнесменов зарабатывают не совсем законно, деньги на хранение в банк не несут, соответственно, есть высокая вероятность того, что и в милицию они обращаться не будут.

Показания Дмитрия, которые давались на суде, и тех, что он оглашал на предварительном следствии, значительно отличались. В частности, Дмитрий в показаниях заявил, что предложил фигурантам уголовного дела совершить нападение еще в России, что все необходимое для преступления было подготовлено заранее.

Подозревал ли Александр о готовящемся преступлении? Показывал ли он возможные пути подхода и отхода к дому? Привозилось ли в Беларусь оружие с целью разбойного нападения? Дмитрий путался в показаниях, поэтому понять, где правда, а где ложь было проблематично.

Сделал «дело» - в тюрьму смело

Следующим показания давал не менее важный фигурант уголовного дела - Артем, житель России, 1985 г.р. Он сообщил, что с участниками преступления был знаком ранее. Именно в России, по признанию мужчины, зародилась идея напасть на предпринимателя. Произошло это в ходе беседы с другом Дмитрия - Александром, который рассказал, что познакомился с бизнесменом, который намеревался продавать квартиру в Москве. Мужчина планировал, если все сложиться благополучно, то будет везти вырученные деньги в Пинск и обратиться за услугами к Александру.

- Мы поинтересовались, как будет ехать Саша из России в Пинск, где будет делать остановки, - говорит Артем. - На одной из остановок мы с Дмитрием и планировали совершить нападение. С Сашей мы делились своими соображениями. Тот был не против. Мы пообещали, что если все пройдет благополучно, то мы его не обидим. Мы думали взять что-либо для устрашения. Например, у меня дома есть травматическое ружье. Но применять его мы не намеревались.

Этот разговор состоялся в конце октября. В конечном итоге ничего не вышло, поэтому для осуществления задуманного мы решили ехать в Беларусь в первых числах января. Двум другим сообщникам Артем сообщил о своих намерениях гораздо позже: одному перед новым годом, другому 2 января.

На суде задавались вопросы: «Распределялись между нападавшими роли: кто и что будет делать?», «Почему мужчины пошли грабить вчетвером, ведь меньше людей - больше навара?», а также «Зачем нужно было ехать в Беларусь и грабить бизнесмена, что в России нет богатых людей?».

Артем также рассказал о том, как в Российской Федерации они с Дмитрием нашли оружие и где его прятали. О том, что Дмитрий перевез оружие в Беларусь самостоятельно, он не знал.

Приехали товарищи в Беларусь 3 января на машине «Шевроле Круз» (та самая приметная белая машина с изображением волка на капоте). Артем рассказал, что детали нападения не оговаривались. Со слов обвиняемого наводку на дом предпринимателя дал именно Александр, об этому ему рассказал приятель Дмитрий.







Четвертого января было решено действовать решительно - мужчины планировали нападение: взяли с собой ружье и пистолет, строительные перчатки и маски. Брат Дмитрия подвез мужчин к лесному массиву. Дорогу к дому бизнесмена показывал Дмитрий.

По словам обвиняемого, роли каждого из нападавших не обсуждались. Единственное, что оговаривалось между мужчинами: никто из находившихся в доме не должен пострадать. Оружие планировали применять только для устрашения.

Артем утверждает, что насилия по отношению к бизнесмену ни он, ни его товарищи не применяли. А возможные телесные повреждения тот получил, когда перелезал через забор.

Во время стычки с милиционерами Артем утверждает, что пытался отобрать у милиционера автомат, чтобы их не постреляли. К слову, один из правоохранителей, заявил, что в ходе борьбы Артем пытался тому выдавить глаз. Но мужчина все отрицает. Во время задержания Артем получил ранения.

- Насилия по отношению к правоохранителям я не применял, - говорит обвиняемый. - Я не знаю, почему они дают другие показания. Я не давал возможности сотрудникам милиции перезарядить пистолет, чтобы те нас не постреляли. Угроз по отношению к ним мы с сообщниками не высказывали.

В показаниях Артема, как и у Дмитрия, имелись значительные противоречия. Артем отметил, что на суде он давал правдивые показания, как оно было в действительности.

Все подозреваемые признали свою вину частично. С исками о возмещении морального и материального вреда мужчины не согласны, поскольку считают сумму неоправданно завышенной.







Напомним, действия фигурантов уголовного дела квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса: по ч.3 ст.207 (разбой), ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), ч.2 ст.333-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия), ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение имущества), ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), ч.4 ст.294 (хищение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Беларусь

В следующем номере «ПВ» читайте показания других обвиняемых.

Наталья ЛЕШКЕВИЧ