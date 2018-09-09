Беларуский детский хоспис собрал деньги на игровую площадку благодаря полумарафону

Сегодня, 10 сентября, на краудфандинговой площадке ulej.by Беларуский детский хоспис закончил сбор денег для «Летнего домика» – адаптивной игровой площадки в летнем лагере для детей с инвалидностью. Беларусы собрали десять тысяч рублей, а помог в этом минский полумарафон – там проходил благотворительный забег, который поддержал четыре проекта, в том числе и «БЛАГОустроим летний домик».

Летний домик – это место в летнем центре «Аист», который находится в деревне Подлесковье Столбцовского района. «Аист» – это одна из программ Беларуского детского хосписа для детей и молодых людей с инвалидностью со всей Беларуси. Каждое лето здесь бывает около 60 детей и 20 подопечных семей. На территории центра есть два домика для детей, дом для волонтеров три семейных домика, кухня, баня, бассейн, футбольное поле и небольшой пруд с пирсом.

Обычно весь год дети с инвалидностью проводят дома, с друзьями общаются в социальных сетях, иногда выбираются на немногочисленные праздники. А летом на две недели отправляются в Летний домик, где устраивают прогулки в лесу, дискотеки, посиделки у костра, игры, театральные постановки, купание в бассейне, футбол на колясках и многое другое. Во всем этом помогают волонтеры.