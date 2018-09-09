Алло, это космос? Школьники из Минска позвонили на МКС

Минские школьники сегодня установили связь с космосом. Они пообщались с экипажем Международной космической станции (МКС), сообщает «МИР 24».

Победители олимпиад по астрономии и физике расспрашивали Олега Артемьева и Сергея Прокопьева про то, как проходят наблюдения за Землей. Интересовало школьников и то, какие онлайн-игры они предпочитают. Оказалось, специалистам нравятся различные компьютерные программы, которые помогают отрабатывать процессы, необходимые в работе.

«Сначала я не понимал, а потом просто буря эмоций. Я сидел немножко в шоке даже. Я понимал – это МКС , это далеко, это в космосе», – поделился впечатлениями ученик гимназии № 12 г. Минска Максим Михайлюк.

Космический урок продлился 25 минут.