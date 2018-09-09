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Алло, это космос? Школьники из Минска позвонили на МКС
10.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Минские школьники сегодня установили связь с космосом. Они пообщались с экипажем Международной космической станции (МКС), сообщает «МИР 24».
Победители олимпиад по астрономии и физике расспрашивали Олега Артемьева и Сергея Прокопьева про то, как проходят наблюдения за Землей. Интересовало школьников и то, какие онлайн-игры они предпочитают. Оказалось, специалистам нравятся различные компьютерные программы, которые помогают отрабатывать процессы, необходимые в работе.
«Сначала я не понимал, а потом просто буря эмоций. Я сидел немножко в шоке даже. Я понимал – это
Космический урок продлился 25 минут.
Ранее сообщалось, как космонавты на МКС впервые
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Победители олимпиад по астрономии и физике расспрашивали Олега Артемьева и Сергея Прокопьева про то, как проходят наблюдения за Землей.
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