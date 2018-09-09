Четыре дачных «нет». Что нельзя делать на своем участке

Не захламлять

Если вы решили построить у себя на участке домик, сарай, баню либо сделать ремонт, подумайте о том, куда вы будете выбрасывать строительные отходы. Делать это разрешено на специальных свалках.

Важная обязанность землепользователя - осуществлять благоустройство предоставленного земельного участка, эффективно его использовать, не допускать захламление бытовыми и прочими отходами, строительным мусором, зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью, осуществлять иные мероприятия по охране земель.

Загрязнение земель отходами производства и потребления в соответствии ст. 15.11 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях (КоАП) влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 30 базовых величин.

Повторное загрязнение земель, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое нарушение, может повлечь применение мер уголовной ответственности – штраф или арест до 3 месяцев, или ограничение свободы до 2 лет (ч. 1 ст. 269 Уголовного кодекса Республики Беларусь - УК).

Не выкачивать самовольно воду

Собираясь пробурить скважину на своем участке также надо знать некоторые нюансы.

До 2013 года по законодательству в Беларуси бурить скважины на значительную глубину (свыше 20 метров) не разрешалось. Поэтому в частном порядке допускалось освоение скважин на глубине до 20 метров. Однако по многочисленным просьбам населения Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды пошло на некоторые уступки и разрешило пользоваться водой до первого водоупора, который начинается где-то с глубины 18 метров, а где-то - и с 65 метров.

Ситуация сейчас такова, что если вода нужна для технических нужд (полива и т.п.), то ее можно поднять и с глубины 20 метров. Если же мы хотим использовать воду для питья, то она должна поступать со второго водоносного горизонта. А для этого уже необходимо собрать ряд документов. Далее подрядчик проектирует скважину и приступает к ее бурению.

Не портить природу

Владелец участка не имеет права подтапливать участок соседей, сливать к ним сточные воды, применять загрязняющие окружающую среду агрохимикаты.

Небрежное обращение с канализационными стоками может навлечь на обитателей дома или даже целого поселка немало неприятностей. Нарушение в работе системы очистки неминуемо загрязняет водоносный слой, из которого больше нельзя брать воду для питья или полива растений. Неумело отведенные стоки могут подтопить приусадебный участок, разрушить фундамент дома. За нарушение этих правил также предусмотрена ответственность.

Так, согласно статье 15.51. КоАП, загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод влекут наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

Не выращивать запретное

Цветы мака, конечно, украсят каждый участок, но лучше это растение обходить стороной.

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений (конопля, мак) и грибов, содержащих наркотические или психотропные вещества, даже в минимальных размерах, наказывается по ст. 16.1 КоАП Республики Беларусь штрафом до 20 базовых величин.

Также дачникам официально запрещено выращивать на своих участках опасные для отечественной флоры растения-интродуценты. Это предусмотрено Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Заимствованные для красоты, вредоносные «чужеземцы» нанесли значительный урон нашей природе и требуют огромных финансовых затрат на борьбу с ними.

Коме мака и конопли, в чёрном списке растений, запрещённых в стране к интродукции (переселению) и акклиматизации, находятся борщевик Сосновского, борщевик Мантегацци, золотарник канадский, золотарник гигантский, клен ясенелистный, робиния ложноакациевая и эхиноцистис лопастной («бешеный огурец»).

Все эти растения запрещено выращивать и реализовывать на территории страны, кроме как в научных целях.