В Беларуси нет оснований для роста цен на хлеб - Минсельхозпрод



Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

"Госзаказ по продовольственному зерну выполнен. Население будет с мукой, хлебобулочными изделиями. Дефицита не предвидится. Нет никаких оснований для повышения цены на хлеб", - отметил Владимир Гракун. В сельхозорганизациях собрано 5 млн 250 тыс. т зерна. С учетом населения, фермерских хозяйств и ожидаемого вала зерна кукурузы планируется собрать около 7 млн т зерна. "Объемы, которые мы недобрали на колосовых зерновых, будут собраны за счет урожая кукурузы. Для этого отведено 170 тыс. га. При урожайности 76,1 ц/га ожидаем получить более 1,3 млн т зерна кукурузы", - добавил замминистра.

По валовому сбору зерна лидируют хозяйства Минской области, собравшие 1 млн 316 тыс. т.

В Брестской области собрано 930 тыс. т зерна, в Гродненской - 866 тыс. т, в Могилевской - 760 тыс. т, в Витебской - 650 тыс. т. В Гомельской области, посевы которой больше всего пострадали от засухи, аграрии собрали 620 тыс. т зерна. Отвечая на вопрос о сокращении поставок ржи на некоторые комбинаты хлебопродуктов, замминистра отметил, что в счет госзаказа в нынешнем году должно быть поставлено 256 тыс. т зерна ржи.

"Сегодня в Беларуси данные объемы есть, заготовлено более 500 тыс. т ржи, и соответственно, рожь будет в счет госзаказа поставлена. В регионах, пострадавших от засухи, посевы ржи по ГОСТу не проходят. Но это не говорит о том, что в стране нет ржи", - подчеркнул он.





БелТА.