ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский рубль дешевеет вслед за российским

10.09.2018 14:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусский рубль дешевеет вслед за российским

фото: allnewsplus.ru

10 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи рубль продолжил дешеветь к доллару и евро. По отношению к российской валюте белорусский рубль укрепился.

По итогам торгов курс доллара увеличился на 0,0216 рубля до 2,1605 рубля, евро - на 0,0083 рубля до 2,4977 рубля. Курс российского рубля снизился на 0,0084 рубля и составил 3,0928 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, что 10 сентября российский рубль, динамика которого влияет на курс белорусской валюты,, пробил психологический рубеж: по отношению к доллару преодолена планка 70 рублей, евро – 81 рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи рубль продолжил дешеветь к доллару и евро. По отношению к российской валюте белорусский рубль укрепился.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко отмечает уверенное развитие космической отрасли в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика