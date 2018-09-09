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Белорусский рубль дешевеет вслед за российским
10.09.2018 14:17 — Разное | Ежедневник
фото: allnewsplus.ru
10 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи рубль продолжил дешеветь к доллару и евро. По отношению к российской валюте белорусский рубль укрепился.
По итогам торгов курс доллара увеличился на 0,0216 рубля до 2,1605 рубля, евро - на 0,0083 рубля до 2,4977 рубля. Курс российского рубля снизился на 0,0084 рубля и составил 3,0928 белорусского рубля за 100 российских.
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10 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи рубль продолжил дешеветь к доллару и евро. По отношению к российской валюте белорусский рубль укрепился.
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