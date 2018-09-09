«Ценовая» конкуренция в сфере проектирования мешает развитию профессии



Юлия Забабуха — генеральный директор компании СП Унибелус ООО. Фото: Фото из открытых источников

- Как сегодня развивается сфера проектирования? Какие у нее особенности в Беларуси? В чём различие между проектированием 10 лет назад и сейчас?

Ю.З.: - Проектирование — это фундамент каждого объекта. От того, насколько точно и досконально на этом этапе будет проработан объект, все архитектурные, конструкторские, инженерные и технологические решения, в последующем зависит, насколько успешно объект будет реализован. Но часто о проектной организации вспоминают лишь тогда, когда в процессе монтажа что-то не ладится. А до этого труд проектировщика не виден.



Дарина Шинкаренко — руководитель проектного отдела СП Унибелус ООО. Фото: Фото из открытых источников

Д.Ш. - Если говорить о проектировании в нашей стране, то, пожалуй, для успешного выпуска проектной документации необходимо получить очень много разрешений и согласований в государственных органах. С одной стороны, это помогает избежать ошибок при проектировании, а с другой — этот процесс занимает слишком много времени, и порой на согласование и получение необходимых разрешительных документов затрачивается гораздо больше времени, чем на проектирование.

Если сравнивать проектирование сейчас и 10 лет назад, то на данный момент с развитием технологий появилось множество программного обеспечения для автоматизации процесса проектирования, что значительно упрощает труд проектировщиков и помогает избежать, например, ошибок при проведении расчетов.

Конкуренция в сфере

- Какие основные направления проектирования развиты в Беларуси? Где большая конкуренция? Чем это обусловлено? Составляют ли иностранные организации конкуренцию белорусским компаниям на нашем рынке?

Ю.З. - Сегодня в Беларуси достаточно много квалифицированных специалистов, однако, из-за некоторых обстоятельств, например, уровня оплаты труда, не все специалисты остаются в отрасли. Зачастую проектные организации просто выживают, сокращая сотрудников, которые, в свою очередь, вынуждены переквалифицироваться. В ряде направлений отрасли остались только «аксакалы», которые дорабатывают до трудовой пенсии.

Несмотря на то, что наши проектные организации успешно сотрудничают с иностранными организациями, чувствуется конкуренция со стороны китайских подрядчиков, которые участвуют в строительстве промышленных предприятий. На сколько я могу судить, уровень исполнения проектов китайскими коллегами менее детален и упрощен, и такие разработки проходят адаптацию в белорусских компаниях. Однако сбрасывать со счетов китайских коллег не стоит.

- С какими проблемами сталкиваются проектные организации? Что хотелось бы изменить?

Ю.З. - На мой взгляд, основная проблема в том, что сегодня труд проектировщика недооценен, как частного, так и организации. Многие заказчики не готовы сегодня покупать услуги проектировщика за их полную стоимость. Идет сильный демпинг в борьбе за заказчика. И в таких условиях тормозится развитие профессионализма.

«Ценовая» конкуренция не несет пользы ни для проектировщика, проектных компаний, у которых нет дополнительных видов деятельности, ни для заказчика. Ведь получив низкое ценовое предложение, можно получить и низкий по качеству проект.

Компании, занимающиеся комплексом услуг - проектированием, поставкой, монтажом - порой вынуждены идти на демпинг, чтобы закрепиться на объекте, показать заказчику свои возможности, представить поставляемое оборудование. Но бывают случаи, когда такая тактика дает сбой. Например, был случай, когда наша компания победила в тендере по цене 6 копеек и вынуждена была проектировать оборудование конкурирующей организации по настоянию заказчика.

Как выйти в ТОП

- Что должна сделать проектная организация, которая только вышла на рынок, чтобы попасть в ТОП?

Д.Ш. - В первую очередь, конечно, выпускать качественный продукт. Заказчик всегда вернется к тебе снова, если ты зарекомендовал себя как профессионал.

Ю.З. - Безусловно, сложно выходить на рынок, попадать на крупные объекты. Сегодня заказчик пристально смотрит на репутацию компании, рекомендации и опыт. Молодой компании прежде всего придется наработать опыт, показать состоятельность.

- Часто можно услышать негативные отзывы по отношению к проектировщикам. С чем это связано, обосновано ли?

- Д.Ш. – Нередко в ошибках при строительстве обвиняют именно проектировщиков. Но чаще всего это не так. Ведь в процессе строительства наравне участвуют и заказчик, и проектировщик, и непосредственно подрядчик. Также вполне нормальная ситуация, когда и проектируют, и строят сразу несколько различных компаний, а увязать их всех вместе достаточно сложно. И не стоит забывать про непорядочных исполнителей. Ошибка может возникнуть на любом этапе строительства: как во время сбора исходной и разрешительной документации, так и на этапе проектирования или строительства.

- Можете спрогнозировать, как изменится эта сфера ещё через 10 лет?

Ш.Д. - Мне кажется, что через 10 лет процессы проектирования будут еще более автоматизированы, из-за этого появится возможность проще увязывать все разделы между собой. Сейчас в Беларуси активно развивается BIM- проектирование. Вскоре все проектные организации при работе над объектом будут использовать BIM-технологии. Постепенно заказчики и подрядчики строительства тоже будут использовать BIM-технологии при строительстве и эксплуатации зданий.

- Расскажите о конкурсе проектировщиков UNIPRO . Как возникла идея, какой смысл в его проведении, для кого и зачем нужен?

Ю.З. - Идея конкурса возникла именно потому, что мы видим проблемы проектных организаций изнутри и хотели бы вывести их из «тени». Дать им возможность показать себя как профессионалов. Показать потенциальным заказчикам, что в Республике Беларусь есть пул компаний, отвечающих современным требованиям отрасли. Дать профессионалам площадку для общения. Дать возможность наладить полезные связи, поделиться опытом, передать его коллегам.

UNIPRO — конкурс для организаций и отдельных проектировщиков, которые готовы заявить о себе и преданы своей работе, для профессионалов, опытных и начинающих специалистов.

Образование и оплата труда



- Где в Беларуси можно получить образование, чтобы работать в этой сфере? Какие основные специализации существуют?

Ю.З. - Специалистов в этой сфере готовят многие вузы - БГУ, БГТУ, БНТУ, БРТИ - это инженерно-техническая и архитектурная специализация. Это может быть архитектура и строительство, инженеры по различным направлениям - электронщик, информационные технологии и программное обеспечение, технологи.

Д.Ш. - Кроме специалистов классических строительных специальностей, таких как архитектура, электроснабжение, водоснабжение и т.д., в процессе проектирования принимают также участие, например, экономические специальности - расчет смет к проекту; экологические специальности - расчет влияния строящегося объекта на окружающую среду. Во время строительства объекта в работу активно включаются логисты, чтобы необходимые материалы вовремя попадали на стройку. Поэтому практически в любом вузе нашей страны есть специальности, связанные с проектированием и строительством зданий и сооружений. Даже в главном IT вузе нашей страны - БГУИРе - сейчас появились специальности, связанные с проектированием и строительством слаботочных сетей.

- А как обстоят дела с заработной платой, сколько денег получают новички и профи?

Ю.З. - Заработная плата в отрасли сегодня может значительно колебаться. И зависит она часто не только от того, молодой это специалист или опытный. Безусловно, на заработною плату влияет и форма предприятия. Но и коммерческие предприятия не готовы платить только за диплом или стаж работы. Ценны и оплачиваемы выше средней зарплаты по республике действительно грамотные специалиста, а также узкоспециализированные, например, технологи. И не важно, это юное дарование или опытный специалист со стажем работы, который готов развиваться в современных технологиях.

Воплотить «хотелки» заказчика

- В каких случаях нужно обязательно обратиться к проектировщикам? Как и где их искать?

Ю.З. - Сегодня практически любое строительство ведется на основании проектной документации, исключение могут составлять частные строения граждан на их приусадебных участках. Подробнее об обязательности и формах выпуска проектной документации можно почитать в Законе РБ «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь».

А искать проектировщиков не сложно - есть перечень проектных организация на профильных сайтах - Министерства архитектура и строительства, Мингорисполкома. Однако сложнее найти действительно компетентного и опытного проектировщика. В том числе и с этой целью создавался «Союз руководителей проектных организаций» - собрать под своей крышей сильнейших, чтобы иметь возможность давать рекомендации, а в будущем, иметь перечень сильнейших в отрасли организаций по направлениям. Конкурс также призван выявить и рассказать о сильных специалистах в отрасли, дать им возможность развиваться, обмениваться опытом, получать новые интересные заказы.

Д.Ш. - Я считаю, что даже при строительстве частных строений на приусадебных участках (именно возведение дома с нуля) есть смысл обратиться к грамотному проектировщику и обязательно найти хорошего прораба. Только хороший специалист сможет увязать архитектурные идеи с внутренним оснащением дома так, чтобы потом в процессе строительства не пришлось все переделывать, потому что, например, вывод под водоснабжение оказался не в том месте.

- На что нужно обращать внимание при обсуждении и согласовании проекта? От чего зависит его стоимость?

Ю.З. - Итог проекта зависит от желаний заказчика и опыта проектировщика, который эти желания воплощает в документации. Не всегда заказчик может правильно сформулировать техническое задание к проекту - тогда на помощь приходит специалист проектной организации, который, опираясь на свой опыт и законодательство, может помочь грамотно описать все «хотелки» заказчика. Случается, что при исполнении проекта у заказчика что-то меняется, тогда проект корректируется и выдается его обновленная версия. Также изменения в проект могут вноситься на стадии строительств, где проектная организация может осуществлять авторский надзор, контролируя так ли исполняется проект, как был задуман, все ли учтено и может своевременно вносить свои правки.

Стоимость проекта рассчитывается по сметам и зависит от количества разделов проектирования, сложности проекта и способах его исполнения. Так, применение 3Д проектирования увеличивает стоимость на 30%. Но все мы живем в рыночных условиях и стоимость проекта также регулируется рынком - к сметной стоимости могут применяться как повышающие, так и понижающие коэффициенты.

Д.Ш. - Для начала заказчик должен понимать, что он хочет получить в итоге, для каких целей ведется проектирование и какой у него заложен бюджет на строительство объекта. Перед началом проектирования все пожелания заказчика обязательно должны быть прописаны в задании на проектирование. Только эти документы смогут обеспечить заказчику выполнение всех его пожеланий.

Для того, чтобы заказчик смог увидеть порядок цифр, необходимых на строительство объекта, и понять, как же его объект будет выглядеть в итоге, заказчику стоит обратиться к проектировщику для разработки предпроектной документации. На этой стадии проектирования совместно с заказчиком прорабатываются различных варианты строительства его объекта, уточняется задание на проектирование, могут быть прорисованы эскизные решения будущего объекта, считаются сметы на строительстве, уточняется перечень необходимой исходной и разрешительной документации, а также необходимых согласований проектной документации. В зависимости от объекта и его сложности сметы считаются по объектам-аналогам, либо применительно непосредственно к объекту заказчика.

СПРАВКА

СП Унибелус ООО специализируется на создании комплексных систем безопасности и жизнеобеспечении зданий и сооружений, поставках оборудования для этих систем и проектировании.