Александр Лукашенко открыл международный конгресс космонавтов

В Минске официально открылся XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Александр Лукашенко на открытии рассказал о развитии космических технологий в Беларуси, сообщает пресс-служба президента.



Фото: president.gov.by

«Космическая отрасль нашей страны уверенно развивается, — отметил президент. — Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли. Совместно с россиянами наши специалисты разрабатывают перспективные технологии, принимают участие в проекте создания нового космического аппарата. Планируют сотрудничество в рамках международной программы „Сириус“. Беларусь является полноправным и активным участником Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях».

Лукашенко отметил, что ему приходилось принимать решения, связанные с развитием космической отрасли в Беларуси.

«Скажу прямо: если бы не было их — наших космонавтов, вряд ли мы в Беларуси взялись бы за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. Много было сопротивления, разговоров. Но, тем не менее, мною были приняты решения прежде всего потому, что это самые новые технологии, новейшие технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики».



Фото: president.gov.by

«Предстоит решить много задач дальнейшего освоения космоса. На повестке дня — новые полеты человека на Луну, пилотирование кораблей на Марс, поиск и исследование других пригодных для жизни планет», — отметил президент.

Александр Лукашенко обратился к участникам космических экспедиций, вспомнив, что с линии орбиты можно увидеть, насколько мала Земля в масштабах Вселенной.

«Там, на высоте сотен километров, особенно понятно, что мы все — дети Земли, одна семья. И мы все в ответе за будущее этого клочка Вселенной. Убежден, что именно вместе, в тесном сотрудничестве, мы приблизимся к новым значимым вехам освоения Вселенной. Только в интересах всего мира, доверяя друг другу, мы должны строить наше космическое будущее», — сказал президент.

Во время мероприятия Александру Лукашенко подарили картину, написанную космонавтом Алексеем Леоновым.



Фото: president.gov.by

На конгресс собрались около 90 космонавтов из 19 стран. Самые большие делегации прибыли из России и США, также есть гости из Германии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Китая и других государств.

Среди приглашенных участников конгресса — первый китайский космонавт Ян Ливэй, первая женщина, вышедшая в открытый космос Светлана Савицкая, а также первый американец, совершивший годовой полет в космос Скотт Келли.

Конгресс продлится до 15 сентября. Космонавты проведут несколько технических сессий, а также посетят белорусские школы, вузы и организации. В минском Центральном Ботаническом саду заложат Аллею космонавтов.

Ассоциация участников космических полетов (АУКП) — это международная некоммерческая профессиональная и образовательная организация, в состав которой входят более 400 космонавтов, совершивших космические полеты.

Международный конгресс АУКП каждый год проходит в разных странах. Ранее его принимали Пекин, Стокгольм, Вена, Тулуза и многие другие города. Цель конгресса — популяризация науки, технологий, привлечение внимания к исследованиям космоса и призыв к международному сотрудничеству.