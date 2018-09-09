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Минское "Динамо" проведет сегодня первый домашний матч в новом сезоне КХЛ
Хоккеисты минского «Динамо» сыграют сегодня на «Минск-Арене» против хельсинкского «Йокерита». Это будет первый домашний матч «зубров» в новом сезоне КХЛ.
К сожалению, стартовая выездная серия не прибавила болельщикам оптимизма. Динамовцы трижды уступили в основное время — «Ак Барсу» (0:2), «Торпедо» (2:3) и «Нефтехимику (1:2).
Минская «Динамо» — единственная команда Западной конференции, не набравшая пока ни одного очка.
«Йокерит», наоборот, успешно стартовал дома, поочередно одолев «Куньлунь» (6:3), «Амур» (3:1) и «Адмирал (4:1). Форвард сборной Беларуси Джефф Платт в этих играх отметился одним голом и четырьмя минутами штрафа.
Отметим, что перед первой игрой сезона «Динамо» представит новый гимн клуба.
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.
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Хоккеисты минского "Динамо" сыграют сегодня на "Минск-Арене" против хельсинкского "Йокерита". Это будет первый домашний матч "зубров" в новом сезоне КХЛ.
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