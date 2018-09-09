Хоккеисты минского «Динамо» сыграют сегодня на «Минск-Арене» против хельсинкского «Йокерита». Это будет первый домашний матч «зубров» в новом сезоне КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К сожалению, стартовая выездная серия не прибавила болельщикам оптимизма. Динамовцы трижды уступили в основное время — «Ак Барсу» (0:2), «Торпедо» (2:3) и «Нефтехимику (1:2).

Минская «Динамо» — единственная команда Западной конференции, не набравшая пока ни одного очка.

«Йокерит», наоборот, успешно стартовал дома, поочередно одолев «Куньлунь» (6:3), «Амур» (3:1) и «Адмирал (4:1). Форвард сборной Беларуси Джефф Платт в этих играх отметился одним голом и четырьмя минутами штрафа.

Отметим, что перед первой игрой сезона «Динамо» представит новый гимн клуба.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.