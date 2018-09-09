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Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 11-13 сентября

10.09.2018 14:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 11-13 сентября
БЕЛТА

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 11-13 сентября, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 11-13 сентября Опрос. Что происходит на рынке труда белорусского интернет-маркетинга

Первое мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (проспект Любимова, 14). Свои вакансии предложат представители "Минскдрев", "Чистый свет плюс", ЖЭУ №2 Московского района Минска, минский филиал СМУ №7 Лиды.

На следующий день соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №1 (улица Я.Коласа, 69). Со своими предложениями их ознакомят представители минского филиала СМУ №7 Лиды, "Чистый свет плюс".

13 сентября в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) в мини-ярмарке вакансий примут участие представители "Минскдрев", "Чистый свет плюс", КСП-92.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела. Весь месяц еженедельно организовывались мини-ярмарки вакансий с большим количеством заинтересованных участников.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00.
 
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