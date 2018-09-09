Интернет-магазин от А до Я: в Гомеле пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле



В Гомеле пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле

На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:

как использовать разные каналы продаж: собственный сайт, размещение на маркетплейсе и соцсети

сколько зарабатывают жители Гомеля на заказах из интернета

для чего нужны домен, хостинг и SSL-сертификат

как организовать бухгалтерию и документооборот интернет-магазина

на что нужно обращать внимание при подключении онлайн-платежей

как организовать комплексное продвижение в интернете, используя контекстную рекламу и SEO

что такое колл-трекинг, и зачем он нужен

Спикеры семинаров – руководители и специалисты Deal.by, Kabanchik.by, WEBPAY, ActiveCloud, “БизнесСтарт”, Call-tracking.by, Wunder, “АдверДата”, а также Управления торговли и услуг Гомельского горисполкома.

На семинаре вас ждут:

аналитика и рекомендации от экспертов в своем деле

личные консультации по бухгалтерии, онлайн-платежам, доставке, банковскому обслуживанию и продвижению

ароматный кофе и вкусные закуски

приятная атмосфера и компания

розыгрыш полезных призов