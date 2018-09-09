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Интернет-магазин от А до Я: в Гомеле пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле

10.09.2018 14:50 — Разное | Myfin  
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Интернет-магазин от А до Я: в Гомеле пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле
В Гомеле пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле

На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:

  • как использовать разные каналы продаж: собственный сайт, размещение на маркетплейсе и соцсети
  • сколько зарабатывают жители Гомеля на заказах из интернета
  • для чего нужны домен, хостинг и SSL-сертификат
  • как организовать бухгалтерию и документооборот интернет-магазина
  • на что нужно обращать внимание при подключении онлайн-платежей
  • как организовать комплексное продвижение в интернете, используя контекстную рекламу и SEO
  • что такое колл-трекинг, и зачем он нужен

Спикеры семинаров – руководители и специалисты Deal.by, Kabanchik.by, WEBPAY, ActiveCloud, “БизнесСтарт”, Call-tracking.by, Wunder, “АдверДата”, а также Управления торговли и услуг Гомельского горисполкома.

На семинаре вас ждут:

  • аналитика и рекомендации от экспертов в своем деле
  • личные консультации по бухгалтерии, онлайн-платежам, доставке, банковскому обслуживанию и продвижению
  • ароматный кофе и вкусные закуски
  • приятная атмосфера и компания
  • розыгрыш полезных призов

Семинар состоится 20 сентября в ОКЦ по адресу: ул. Ланге, 17. Начало регистрации – 09:30. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте events.deal.by/gomel.

 
Теги: Гомель
 
 
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20 сентября в ОКЦ состоится бесплатный семинар по интернет-торговле Интернет-магазин от А до Я: сайт, платежи, продвижение , организованный маркетплейсом Deal.by.
 
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