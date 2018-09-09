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10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств

10.09.2018 14:53 — Разное | Ежедневник  
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10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств

фото: ria.ru

Как отмечает ВОЗ, поскольку суицид является достаточно деликатной проблемой и даже противозаконен в некоторых странах, официальная статистика по этой теме вероятно является заниженной.

По данным ВОЗ, ежегодно около 800 тысяч человек погибают в результате самоубийств. Каждые 40 секунд где-то в мире умирает человек, совершая самоубийство, и еще чаще кто-то предпринимает попытку свести счеты с жизнью. Имеются данные, свидетельствующие о том, что среди взрослого населения на каждого погибшего от самоубийства приходится свыше 20 человек, совершивших суицидальную попытку, передает РИА Новости

Роспотребнадзор за шесть лет выявил 50 тысяч ссылок в интернете с призывами к суициду и инструкциями. "За период с 1 ноября 2012 года по 1 сентября 2018 года Роспотребнадзором... проведена экспертная оценка более 54 500 ссылок на страницы сайтов в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на предмет наличия информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к его осуществлению. Из них в 95,4% случаев на страницах сайтов была выявлена запрещенная информация", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

 
 
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Как отмечает ВОЗ, поскольку суицид является достаточно деликатной проблемой и даже противозаконен в некоторых странах, официальная статистика по этой теме...
 
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