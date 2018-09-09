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Областной фестиваль-ярмарка работников сельского хозяйства «Дожинки-2018» в этом году пройдёт в Верхнедвинске

10.09.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Областной фестиваль-ярмарка работников сельского хозяйства «Дожинки-2018» в этом году пройдёт в ВерхнедвинскеОбластной фестиваль-ярмарка работников сельского хозяйства «Дожинки-2018» в этом году будет проходить в Верхнедвинске. Напомним, об этом сообщил 23 июня председатель областного исполнительного комитета Николай Шерстнев, на торжественном мероприятии «С Днем рождения, любимый город!».

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Да “Дажынак”, якія сёлета пройдуць у Верхнядзвінску, у горадзе адноўнена і пабудавана каля 200 аб’ектаў. Свята запланавана на 28 верасня, аднак дату могуць перанесці.

 
 
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Областной фестиваль-ярмарка работников сельского хозяйства «Дожинки-2018» в этом году будет проходить в Верхнедвинске. Напомним, об этом сообщил 23 июня...
 
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