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После реконструкции аэропорта, в Бресте ожидают приход лоукостов
Новости Беларуси. В Брестском аэропорту заканчивают реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая за 30 лет реконструкция открывает новые горизонты и для туристических компаний.
Иван Данилькевич, заместитель директора туристической компании:
Помимо проделанной большой работы по ремонту покрытия в аэропорту также заменят светосигнальное оборудование.
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Новости Беларуси. В Брестском аэропорту заканчивают реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Надеемся, что турист полетит». Обновлённый...
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