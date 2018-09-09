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После реконструкции аэропорта, в Бресте ожидают приход лоукостов

10.09.2018 15:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Брестском аэропорту заканчивают реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надеемся, что турист полетит». Обновлённый Брестский аэропорт готовится принимать пассажиров

 

Первая за 30 лет реконструкция открывает новые горизонты и для туристических компаний.

 

Иван Данилькевич, заместитель директора туристической компании:
Если заинтересуются лоукосты те же, думаю, что перспектива в этом тоже большая. Тем более, что туристический потенциал Бреста и области позволяет приземляться здесь таким самолетам, я думаю, что не за горами тот день, когда в городе будет много туристов.

Помимо проделанной большой работы по ремонту покрытия в аэропорту также заменят светосигнальное оборудование.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Брестском аэропорту заканчивают реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Надеемся, что турист полетит». Обновлённый...
 
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