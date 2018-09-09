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В Минске Mercedes-Benz переехал лежавшего на стоянке ТЦ мужчину

10.09.2018 15:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 9 сентября в Минске на территории гостевой стоянки ТРЦ «Экспобел» возле гипермаркета «Бигз» произошло ДТП.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 47-летний минчанин лежал на проезжей части. В определённый момент на него был совершён наезд автомобилем Mercedes-Benz GL 350 под управлением 38-летнего жителя столицы.  

Пострадавший получил различные травмы, его доставили в медучреждение. Водитель машины с места ДТП скрылся, однако был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий.  

Согласно предварительным сведениям, оба человека были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель сказал, что употреблял спиртные напитки уже после аварии. Эта информация и обстоятельства происшествия проверяются.  

Летом 2018 года в Витебске грузовик врезался в аттракцион. 

Водитель автомобиля отошёл по делам, а транспортное средство покатилось (здесь подробнее).  

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 9 сентября в Минске на территории гостевой стоянки ТРЦ «Экспобел» возле гипермаркета «Бигз» произошло ДТП.   Как сообщает УГАИ УВД Минского...
 
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