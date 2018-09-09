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В Минске Mercedes-Benz переехал лежавшего на стоянке ТЦ мужчину
Новости Беларуси. Днём 9 сентября в Минске на территории гостевой стоянки ТРЦ «Экспобел» возле гипермаркета «Бигз» произошло ДТП.
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Пострадавший получил различные травмы, его доставили в медучреждение. Водитель машины с места ДТП скрылся, однако был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
Согласно предварительным сведениям, оба человека были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель сказал, что употреблял спиртные напитки уже после аварии. Эта информация и обстоятельства происшествия проверяются.
Летом 2018 года в Витебске грузовик врезался в аттракцион.
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Новости Беларуси. Днём 9 сентября в Минске на территории гостевой стоянки ТРЦ «Экспобел» возле гипермаркета «Бигз» произошло ДТП. Как сообщает УГАИ УВД Минского...
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