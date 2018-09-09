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Впервые 15 детей из Китая пройдут курс лечения в Беларуси
Новости Беларуси. Дети из Китая впервые проходят курс лечения в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашу страну маленькие пациенты прибыли по приглашению Президента. Вместе с ребятами прилетели их мамы, а также медицинский работник, который будет контролировать процесс лечения.
Курс рассчитан на 20 дней и проходит в детской больнице медицинской реабилитации в Острошицком городке. Белорусские специалисты составят индивидуальный план лечения для каждого ребенка. В нём учтут и мнение китайских коллег. В медучреждении создана лучшая реабилитационная база: физиотерапия, водолечебница, сбалансированное питание, залы ЛФК, тренажерные залы.
Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Лу Мин, начальник отдела Департамента международного сотрудничества Государственного комитета по делам здравоохранения КНР:
Лечение в Беларуси пройдут 15 детей из Китая. Ребят разделили на три группы. Вторая прибудет в середине сентября, третья – в первый день октября. Кроме лечения детей и их родителей ожидает интересная культурная программа, которая начнется с экскурсии по Минску.
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Новости Беларуси. Дети из Китая впервые проходят курс лечения в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашу страну маленькие пациенты прибыли...
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