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Впервые 15 детей из Китая пройдут курс лечения в Беларуси

10.09.2018 14:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дети из Китая впервые проходят курс лечения в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашу страну маленькие пациенты прибыли по приглашению Президента. Вместе с ребятами прилетели их мамы, а также медицинский работник, который будет контролировать процесс лечения.

Впервые 15 детей из Китая пройдут курс лечения в Беларуси

Курс рассчитан на 20 дней и проходит в детской больнице медицинской реабилитации в Острошицком городке. Белорусские специалисты составят индивидуальный план лечения для каждого ребенка. В нём учтут и мнение китайских коллег. В медучреждении создана лучшая реабилитационная база: физиотерапия, водолечебница, сбалансированное питание, залы ЛФК, тренажерные залы.

Впервые 15 детей из Китая пройдут курс лечения в Беларуси

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:
Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы помочь этим детям. Это дети все с детскими церебральными параличами. Дети, которые достаточно долго лечатся, потому что самому младшему – 5 лет, а самому старшему – 8 лет. То есть мы будем работать с детьми, которым уже много лет что-то делалось в своей стране.

Впервые 15 детей из Китая пройдут курс лечения в Беларуси

В составе делегации – также специалисты из департамента здравоохранения Китая. За время визита они познакомятся с возможностями и достижениями белорусской медицины. В планах – посещение нескольких ведущих центров.

Впервые 15 детей из Китая пройдут курс лечения в Беларуси

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Рассчитываем на некоторый экспортный потенциал нашего здравоохранения. Рынок услуг в Китае достаточно серьезен и я думаю, что наши клиники могут успешно конкурировать на этом рынке и приглашать для проведения лечебных программ и во взрослые лечебные учреждения.

Впервые 15 детей из Китая пройдут курс лечения в Беларуси

Лу Мин, начальник отдела Департамента международного сотрудничества Государственного комитета по делам здравоохранения КНР:
Здравоохранение в Республике Беларусь находится на очень высоком уровне. Цель нашего визита – узнать больше о работе ваших ведущих медицинских центров. Надеемся укрепить отношения на уровне наших организаций. Как только я ступил на землю Беларуси, то сразу почувствовал очень теплое, сердечное чувство. Не было ощущения, что прибыл в незнакомое место. До этого много общался с белорусами, так что, будто попал домой.
Впервые 15 детей из Китая пройдут курс лечения в Беларуси

Лечение в Беларуси пройдут 15 детей из Китая. Ребят разделили на три группы. Вторая прибудет в середине сентября, третья – в первый день октября. Кроме лечения детей и их родителей ожидает интересная культурная программа, которая начнется с экскурсии по Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дети из Китая впервые проходят курс лечения в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашу страну маленькие пациенты прибыли...
 
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