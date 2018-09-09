﻿ «Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов

10.09.2018 14:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 9 сентября в Минске состоялся полумарафон, участниками которого стали около 35 тысяч человек.  

Как сообщает председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский, в забеге приняли участие 53 страны, что стало рекордом. Были представители Кении, Эфиопии, Анголы, Коста-Рики, Австралии, Китая. К слову, китайцы были настроены весьма позитивно.  

«Здравствуйте! Я специально из Китая приехал, чтобы участвовать в полумарафоне!», – с улыбкой рассказал мужчина.  

«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/vadim_devyatovskiy  

В этом году бежали белорусы из 198 населённых пунктов, а в прошлом году – из 150. Также Минский полумарафон посетили россияне из 89 городов. К слову, почти половина из приехавших испытать себя 1300 иностранцев была россиянами.  

Подготовка к забегу длилась для всех по-разному. Кто-то регулярно занимается спортом, а кому-то захотелось проявить себя на полумарафоне, ради чего им пришлось напрячь волю и начать тренироваться. Зато после финиша счастливые победители массово делились фотографиями в соцсетях.  

«Я крайне довольна своим самочувствием и ощущениями». Минский полумарафон-2018 в 25 фотографиях участников  

Конечно же, не остались в стороне и именитые спортсмены. В середине августа мастер-класс для белорусов провела чемпионка Европы по летним видам спорта Ольга Мазурёнок, а в конце того же месяца – четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.  

«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов

Тяжелее всех в забеге, пожалуй, пришлось спасателям. Сотрудники МЧС бежали в примерно 20-килограммовой экипировке.  

«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов

Минский полумарафон привлёк внимание и Мисс Беларусь-2018 – Марии Василевич.  

«Потрясающая атмосфера, очень положительные эмоции. Столько людей с хорошим настроением! Поэтому здесь столько позитива и энергии, что мы пробежим эти 5,5 км, по-моему, за минут десять», – поделилась впечатлениями перед стартом девушка.  

«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/minskhalfmarathon.by  

Около часа назад на страничке Минского полумарафона-2018 появилось полуминутное видео с кратким обзором этого весёлого мероприятия. В кадр попали черлидеры, бегуны, люди на ходулях в яркой одежде, а также и люди в костюмах белых медведей.  

«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/minskhalfmarathon.by  

Мероприятие получилось масштабным и множество участников или просто наблюдателей порадовались событию.  

«Очень круто, это однозначно новый уровень организации!»,  

«Нереально!»,  

«Ооо. Я засветился на старте»,  

«Это было супер-супер круто!».  

Прошедшие выходные в Беларуси были очень насыщенными и отметились не только полумарафоном.  

О том, как праздновался 951 день рождения Минска, можно узнать здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 9 сентября в Минске состоялся полумарафон, участниками которого стали около 35 тысяч человек.   Как сообщает председатель Белорусской федерации...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ценовая» конкуренция в сфере проектирования мешает развитию профессии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика