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«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов
Новости Беларуси. 9 сентября в Минске состоялся полумарафон, участниками которого стали около 35 тысяч человек.
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«Здравствуйте! Я специально из Китая приехал, чтобы участвовать в полумарафоне!», – с улыбкой
В этом году бежали белорусы из 198 населённых пунктов, а в прошлом году – из 150. Также Минский полумарафон посетили россияне из 89 городов. К слову, почти половина из приехавших испытать себя 1300 иностранцев была россиянами.
Подготовка к забегу длилась для всех по-разному. Кто-то регулярно занимается спортом, а кому-то захотелось проявить себя на полумарафоне, ради чего им пришлось напрячь волю и начать тренироваться. Зато после финиша счастливые победители массово делились фотографиями в соцсетях.
Конечно же, не остались в стороне и именитые спортсмены. В середине августа мастер-класс для белорусов провела чемпионка Европы по летним видам спорта
Тяжелее всех в забеге, пожалуй, пришлось спасателям. Сотрудники МЧС
Минский полумарафон привлёк внимание и Мисс Беларусь-2018 – Марии Василевич.
«Потрясающая атмосфера, очень положительные эмоции. Столько людей с хорошим настроением! Поэтому здесь столько позитива и энергии, что мы пробежим эти 5,5 км, по-моему, за минут десять», –
Около часа назад на страничке Минского полумарафона-2018
Мероприятие получилось масштабным и множество участников или просто наблюдателей порадовались событию.
«Очень круто, это однозначно новый уровень организации!»,
«Нереально!»,
«Ооо. Я засветился на старте»,
«Это было супер-супер круто!».
Прошедшие выходные в Беларуси были очень насыщенными и отметились не только полумарафоном.
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«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов
Новости Беларуси. 9 сентября в Минске состоялся полумарафон, участниками которого стали около 35 тысяч человек. Как сообщает председатель Белорусской федерации...
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