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Олег Новицкий: «В первую очередь конгресс даёт возможность пообщаться с коллегами»

10.09.2018 14:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Проведение международного конгресса именно в нашей стране важно для развития международного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К тому же это признание успехов Беларуси в космической сфере. По-настоящему космическое мероприятие и по своим масштабам.

Александр Лукашенко: Если бы не было наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за космическую тему

Олег Новицкий: «В первую очередь конгресс даёт возможность пообщаться с коллегами»

Всего в белорусскую столицу приехало 450 человек. Среди участников – руководители республиканских органов, учёные, студенты, представители дипкорпуса.

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Олег Новицкий: «В первую очередь конгресс даёт возможность пообщаться с коллегами»

Ну и конечно, легендарные космонавты и астронавты из 18 стран. Самые масштабные делегации – из России и США.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Мир людей, которые выполнили полет в космос, не очень большой для нашей планеты. В первую очередь конгресс дает возможность пообщаться с коллегами. С которыми ты работал на орбите, с теми, кто летал перед тобой,с нашими уважаемыми ветеранами. Это очень здорово.

Олег Новицкий: «В первую очередь конгресс даёт возможность пообщаться с коллегами»

Виктор Савиных, советский космонавт, ученый:
Очень важно, что мы собираемся все вместе, обсуждаем, что прошло в течение года на МКС, какие перспектив и планы на будущее. Вот видите, здесь американцы, русские. Очень хорошо, что мы провели этот съезд здесь, в Беларуси.

Олег Новицкий: «В первую очередь конгресс даёт возможность пообщаться с коллегами»

Конгресс, который проходит в Беларуси, стал 31 по счету. Ежегодно он собирает видных космонавтов и астронавтов, представителей научно-исследовательских учреждений, национальных космических агентств. Сама же Ассоциация участников космических полетов создана была ещё в 1985 году.

 
 
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Новости Беларуси. Проведение международного конгресса именно в нашей стране важно для развития международного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24...
 
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