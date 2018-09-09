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Олег Новицкий: «В первую очередь конгресс даёт возможность пообщаться с коллегами»
Новости Беларуси. Проведение международного конгресса именно в нашей стране важно для развития международного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К тому же это признание успехов Беларуси в космической сфере. По-настоящему космическое мероприятие и по своим масштабам.
Всего в белорусскую столицу приехало 450 человек. Среди участников – руководители республиканских органов, учёные, студенты, представители дипкорпуса.
Ну и конечно, легендарные космонавты и астронавты из 18 стран. Самые масштабные делегации – из России и США.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Виктор Савиных, советский космонавт, ученый:
Конгресс, который проходит в Беларуси, стал 31 по счету. Ежегодно он собирает видных космонавтов и астронавтов, представителей научно-исследовательских учреждений, национальных космических агентств. Сама же Ассоциация участников космических полетов создана была ещё в 1985 году.
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Новости Беларуси. Проведение международного конгресса именно в нашей стране важно для развития международного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24...
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