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Александр Лукашенко: Если бы не было наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за космическую тему
Новости Беларуси. Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов принимает 10 сентября Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в церемонии открытия принял Президент. Сегодня в мире насчитывается примерно 90 космических держав, среди которых и Беларусь. О наших именитых земляках-космонавтах знают во всех странах. Пётр Климук, Владимир Ковалёнок, Олег Новицкий. Уверенно развивается в Беларуси вся космическая отрасль. В своё время мы не ошиблись, решив заняться таким направлением. Ведь это движущая сила научно-технического прогресса. А совместный труд учёных, инженеров, техников, как подчеркнул Александр Лукашенко, способствует развитию и других отраслей, росту национальных экономик.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, я это все перечислил, и это все происходило не просто на моих глазах. Мне приходилось принимать решения по развитию космической отрасли в Беларуси и скажу прямо: если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. Много было сопротивлений, разговоров, это была новая тема для Беларуси.
Но, тем не менее. мною были приняты решения, прежде всего потому, что это самые новые технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень, и это способствовало тому, что Беларусь встала в ряд высокоразвитых, цивилизованных государств. Атомная энергетика, космонавтика - это новые направления развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета.
Сегодня наша страна готова к масштабному диалогу и активному участию в мирных программах и проектах по освоению космоса. Кстати, образец выстраивания партнёрских отношений между государствами уже есть. Это Международная космическая станция. Запуск первого модуля МКС состоялся 20 лет назад. Уже тогда в разработке и сборке станции участвовали 15 стран. Сейчас её возможности используют в своих целях 100 государств.
Александр Лукашенко:
К сожалению, мы зачастую этим примером не пользуемся. У нас на Земле частенько происходит все наоборот. Таким же благородным целям служит международный альянс операторов искусственных спутников Земли «ПанГео». На связи с ним находится и белорусский аппарат «Белинтерсат-1».
Важно, все достижения, накопленные в космической области знания, направлять на благо людей.
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Александр Лукашенко: Если бы не было наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за космическую тему
Новости Беларуси. Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов принимает 10 сентября Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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