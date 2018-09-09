ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Владивостоке открылся новый завод по производству двигателей Mazda

10.09.2018 15:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня на территории предприятия Mazda Sollers Manufacturing Rus во Владивостоке состоялось открытие нового завода по производству двигателей. Участие в торжественной церемонии открытия приняли президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает пресс-служба совместного предприятия.


Фото: Mazda Sollers

Новый двигательный завод будет обладать проектной мощностью 50 000 единиц в год и специализироваться на выпуске четырехцилиндровых бензиновых двигателей семейства SkyActiv-G, отвечающих экологическому стандарту Euro V. Общая площадь нового завода составляет 12 600 м2, на ней расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.

Строительство нового предприятия началось осенью 2017 года. Монтаж оборудования технологической линии осуществлялся совместно российскими и японскими инженерами при участии специалистов компаний-производителей оборудования из Японии.


Фото: Mazda Sollers

«Уникальность нашего проекта заключается в том, что производство двигателей Mazda станет первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, полностью интергированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна. Это большой прорыв с точки зрения признания компетенций, инвестиционной привлекательности и производственной конкурентоспособности нашей площадки на Дальнем Востоке», — отметил гендиректор Sollers Вадим Швецов.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торжественном открытии завода присутствовали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер Захаров снова о деньгах: Дайте $10 млн и мы всех раскатаем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика