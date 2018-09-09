Во Владивостоке открылся новый завод по производству двигателей Mazda

Сегодня на территории предприятия Mazda Sollers Manufacturing Rus во Владивостоке состоялось открытие нового завода по производству двигателей. Участие в торжественной церемонии открытия приняли президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает пресс-служба совместного предприятия.



Фото: Mazda Sollers

Новый двигательный завод будет обладать проектной мощностью 50 000 единиц в год и специализироваться на выпуске четырехцилиндровых бензиновых двигателей семейства SkyActiv-G, отвечающих экологическому стандарту Euro V. Общая площадь нового завода составляет 12 600 м2, на ней расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.

Строительство нового предприятия началось осенью 2017 года. Монтаж оборудования технологической линии осуществлялся совместно российскими и японскими инженерами при участии специалистов компаний-производителей оборудования из Японии.



Фото: Mazda Sollers

«Уникальность нашего проекта заключается в том, что производство двигателей Mazda станет первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, полностью интергированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна. Это большой прорыв с точки зрения признания компетенций, инвестиционной привлекательности и производственной конкурентоспособности нашей площадки на Дальнем Востоке», — отметил гендиректор Sollers Вадим Швецов.