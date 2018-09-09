Французский футболист погиб в перестрелке



Фото: ФК "Сент-Этьенн"

Официальный сайт футбольного клуба «Сент-Этьенн» сообщил о смерти 19-летнего футболиста Вильямма Гомиса, который погиб в перестрелке.был частью академии клуба с 15 лет, покинув «Сент-Этьенн» этим летом. Он в основном выступал за резервный состав, который играет в третьем по силе дивизионе.Как уточняет The Sun, вместе с Гомисом также погиб 14-летний подросток. Инцидент произошел во воскресенье.