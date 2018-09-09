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Французский футболист погиб в перестрелке
Фото: ФК "Сент-Этьенн"
Вильямм Гомис был частью академии клуба с 15 лет, покинув «Сент-Этьенн» этим летом. Он в основном выступал за резервный состав, который играет в третьем по силе дивизионе.
Как уточняет The Sun, вместе с Гомисом также погиб 14-летний подросток. Инцидент произошел во воскресенье.
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Официальный сайт футбольного клуба "Сент-Этьенн" сообщил о смерти 19-летнего футболиста Вильямма Гомиса.
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