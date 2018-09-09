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В центре Минска задержали Нину Багинскую
Фото: svaboda.org
Женщина стояла у метро с плакатом о декоммунизации Беларуси. Вскоре рядом с ней появились два омоновца, один из которых куда-то позвонил. Через несколько минут к ним подъехал синий микроавтобус, куда и сопроводили женщину, передает радио
Нина Богинская известна своими одиночными пикетами у государственных учреждений и в центре Минска. Ее неоднократно задерживали и штрафовали.
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У выхода со станции метро "Октябрьская" после полудня задержали оппозиционную активистку Нину Багинскую.
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