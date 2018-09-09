Белорусская космическая отрасль уверенно развивается, заявляет Лукашенко

Космическая отрасль Беларуси уверенно развивается, страна готова к участию в мирных программах и проектах, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на открытии XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов.

"Космическая отрасль нашей страны уверенно развивается. Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли", - сказал А.Лукашенко.

По словам президента, белорусские специалисты совместно с российскими разрабатывают перспективные технологии, принимают участие в проекте создания нового космического аппарата. "Планируют сотрудничество в рамках международной программы "Сириус", - добавил он.

Кроме того, напомнил глава государства, Беларусь является полноправным и активным участником Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях и готова к диалогу, активному участию в мирных программах и проектах.

"Скажу прямо: если бы не было их - наших космонавтов, вряд ли мы в Беларуси взялись бы за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно", - отметил А.Лукашенко.

В итоге, продолжил он, было принято решение о развитии космической отрасли, поскольку "это самые новые технологии, новейшие технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики". "Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень, тому, чтобы Беларусь встала в ряд высокоразвитых цивилизованных государств. Атомная энергетика, космонавтика - это новые направления развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета", - подчеркнул президент.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября.