Белорусский рубль ослаб к доллару США и евро почти на 5% за две недели

Официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США и евро заметно ослаб за две минувшие недели торгов на валютно-фондовой бирже, свидетельствуют публикуемые данные о значении курсов.

По данным Нацбанка Беларуси, на 11 сентября официальный курс доллара США определен на уровне Br2,16/$1, евро – Br2,5/1 евро, российского рубля – Br3,09/100 российских рублей.

По сравнению с официальным курсом на 27 августа, доллар США укрепился к белорусскому рулю на 5,5%, евро – на 4,9%, российский рубль – почти на 2%.

По данным НББ, по сравнению с 31 декабря 2017 года на 11 сентября 2018 года курс белорусского рубля снизился к доллару США на 9,52%, к евро – на 6,05%, к российскому рублю – укрепился на 9,78%. К корзине валют укрепление белорусского рубля составило 1,22%.

Ранее сообщалось, что на 27 августа укрепление белорусского рубля к корзине валют составляло 4%, к российскому рублю – 11,53%.

Ранее также сообщалось, что в правительстве высказывали обеспокоенность ослаблением российского рубля к СКВ и укреплением белорусского рубля к российскому, которое было заметно во второй половине августа. В частности, руководитель Минэкономики Беларуси Дмитрий Крутой в конце августа заявлял, что снижение российского рубля к доллару приводит к укреплению белорусского рубля к российскому, что может снизить экспорт из республики в Россию.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 6 сентября сказал, что ослабление российского рубля оказывает сдерживающее влияние на темпы роста ВВП Беларуси. "Мы как экспортоориентированная страна не можем не зависеть от внешних факторов. И ослабление российского рубля, которое происходит в течение нескольких месяцев, сказывается на объеме валютной выручки, которую получают наши предприятия", - сказал премьер.

Между тем, в Нацбанке констатировали, что не планируют менять курсовую политику из-за ослабления российского рубля на фоне серии американских санкций в отношении РФ. В том числе, НББ считает неактуальной корректировку доли российского рубля в корзине валют, которая используется при расчете обменного курса.

В НББ полагают, что "использование гибкого курсообразования уже само по себе является защитным механизмом и позволяет смягчать влияние отрицательных внешних шоков через ослабление белорусского рубля и не допускать накопления девальвационных ожиданий".

Эксперты Всемирного банка в апреле заявляли о негативном влиянии на экономику Беларуси санкций США в отношении России. Как заявляла экономист ВБ Марина Сидоренко, усиление санкций в отношении РФ увеличит риски для Беларуси в части обслуживания внешнего долга и может спровоцировать рост спроса на валюту на внутреннем рынке.