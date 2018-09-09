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Трамп призвал Apple перенести производство в США

10.09.2018 14:31 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп призвал Apple Inc., крупнейшую по капитализации компанию мира, перенести производство своей продукции на территорию Штатов на фоне пошлин на ввоз товаров из Китая.

"Цены на продукцию Apple могут вырасти из-за значительных пошлин, которые мы можем наложить на Китай, но есть простое решение, при котором налоги будут равны нулю, и фактически компании станут доступны налоговые льготы. Производите свою продукцию в США, а не в Китае. Начните строить новые заводы сейчас. Звучит заманчиво!", - написал Д.Трамп в соцсети Twitter.

Apple производит большую часть своих устройств, включая iPhone, в Китае. При этом в США штат компании насчитывает порядка 80 тыс. сотрудников, а всего, по данным компании, ее экономическая деятельность обеспечивает работой почти 2 млн американцев, учитывая собственных сотрудников, сотрудников поставщиков, разработчиков мобильных приложений, и т.п.

В 2017 году Apple инвестировала в производство на территории США порядка $50 млрд.

В Китае на Apple напрямую работают около 10 тыс. человек, а учитывая поставщиков и сборщиков, включая тайваньскую Foxconn - около 3 млн сотрудников. Кроме того, в Китае работают около 1,5 млн разработчиков мобильных приложений.

Д.Трамп нередко критиковал крупные ИТ-компании, в том числе Google и Alphabet, однако более сдержанно высказывался по поводу Apple. В частности, он похвалил компанию за обещание инвестировать в экономику США $350 млрд в течение пяти лет.

Однако в последнее время напряженность в отношениях между руководством самой дорогой в мире компанией и властями США растет, поскольку Apple обеспокоена перспективами эскалации торгового конфликта с Китаем. Компания направила в адрес Торгового представителя США письмо, в котором отметила, что предложенные ранее пошлины на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд в год "не только поставят Apple в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами, но и приведет к повышению цен для потребителей, к снижению темпов роста экономики США и другим нежелательным экономическим последствиям".

Акции Apple дешевеют на 0,1% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании подскочила более чем на 30%, до $1,07 трлн.

 
 
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Президент США Дональд Трамп призвал Apple Inc., крупнейшую по капитализации компанию мира, перенести производство своей продукции на территорию Штатов на фоне пошлин...
 
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