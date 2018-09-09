Совет директоров ЕБРР посетит Беларусь для обсуждения реформ в экономике

Делегация Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) прибудет в Минск 11 сентября и обсудит с представителями правительства и Национального банка реформы и приоритеты белорусской экономики, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ЕБРР.

"Завтра начнет свой визит в Беларусь делегация Совета директоров ЕБРР. Это первый визит Совета в страну после принятия новой страновой стратегии Банка в 2016 году. Во время своего четырехдневного пребывания директора встретятся с представителями органов власти Беларуси, для обсуждения реформ и приоритетов для белорусской экономики", - сказал представитель ЕБРР.

В состав делегации вошли 10 представителей Совета директоров ЕБРР, а также управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

В частности, запланированы встречи делегации ЕБРР с министром экономики Дмитрием Крутым и заместителем председателя правления Национального банка Сергеем Калечицем.

Кроме того, представители Совета директоров ознакомятся с реализацией финансируемых ЕБРР проектов, в том числе инфраструктурных, а также рассмотрят предприватизационный проект ЕБРР в банковском секторе Беларуси. Предусмотрены также консультации с диппредставительствами, общественными организациями.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за это время превысил 2 млрд евро. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси превышает 510 млн евро. ЕБРР в 2016 году расширил рамки сотрудничества с Беларусью, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.