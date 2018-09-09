За Собянина на выборах мэра проголосовали почти на треть больше москвичей, чем на выборах 2013 года

По результатам обработки 99,24% протоколов участковых избирательных комиссий, действующий мэр Москвы Сергей Собянин уверенно побеждает с 70,04% голосов избирателей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"С большим отрывом лидирует Сергей Семенович Собянин", - сказал он журналистам в понедельник.

В результатах пока не учтены результаты голосования на 28 участках.

В абсолютных цифрах за С.Собянина проголосовали порядка 1,56 млн москвичей, что почти на треть больше, чем на прошлых мэрских выборах в 2013 году. Тогда он заручился поддержкой 1,19 млн горожан: при явке в 32,03% он получил 51,37% голосов.

В настоящий момент второе место занимает кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин, за которого проголосовали 11,43% избирателей, третье место у кандидата от "Справедливой России" Ильи Свиридова - 7,05%, на четвертом Михаил Дегтярев - 6,75% голосов избирателей, последнее место у кандидата от партии "Союз горожан" Михаила Балакина - 1,87%.

Явка на прошедших в воскресенье мэрских выборах составила 30,88% избирателей.