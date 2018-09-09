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С 7 по 11 ноября в Минске пройдет Belarus Fashion Week

10.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Белорусская неделя моды (Belarus Fashion Week) пройдет в столице нашей страны в ноябре текущего года, сообщает официальный сайт мероприятия bfw.by. Неделя Моды в Беларуси – это международное профессиональное мероприятие, ориентированное на популяризацию дизайнерской одежды «prêt–a–porter» и «prêt–a–porter de luxe». Первый сезон BFW прошел осенью 2010 года.

В Национальном Выставочном Центре «БелЭКСПО» будут представлены коллекции самых успешных и амбициозных представителей fashion-индустрии страны: Nickolia Morozov,  Nelva, Favorini, ton-in-ton, Lakbi, Condra Deluxe, Natalia Korzh, Devur, Larisa Balunova, emse, Tarakanova,  Totti Swimwear, Kseniya Romanova, T. Efremova и многие другие. Также на Неделе будут представлены коллекции таких брендов мужской одежды как: Male Me (Польша), Ivan Man (Германия) и другие. Кроме того, иностранные СМИ смогут познакомиться с современной белорусской модой.

11 ноября пройдут показы детской моды KIDS’ FASHION DAYS BFW и социальный проект  «Новые возможности», организованный РОО «Белорусская палата моды» и ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам».

 
Теги: знакомства
 
 
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Белорусская неделя моды (Belarus Fashion Week) пройдет в столице нашей страны в ноябре текущего года, сообщает официальный сайт мероприятия bfw.by. Неделя Моды в Беларуси –...
 
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