В Сингапуре прооперировали женщину с миомой матки, которая достигла массы в 27 килограммов. Описание этого случая опубликовано в журнале BMJ Case Reports , кратко о нем рассказывает Live Science .



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters / Punit Paranjpe

53-летняя женщина обратилась за помощью, так как ей стало трудно двигаться из-за огромной опухоли в животе. Большую часть времени она была прикована к постели и чувствовала одышку, даже когда лежала.

Во время операции оказалось, что миома занимала всю брюшную и тазовую полости и доставала до нижней части грудины. Медики были вынуждены удалить саму опухоль, а также матку и яичники пациентки.



Так выглядел живот женщины до операции. Изображение: BMJ Case Reports 2018 / livescience.com

Сама опухоль весила 27,8 килограммов. Ее размеры составляли 64 на 50,5 на 15 сантиметров.

Операция оказалась сложной: интраоперационная кровопотеря составила 7 литров, у женщины была нарушена свертываемость крови и произошел геморрагический шок. После удаления миомы пациенте сделали еще и пластическую операцию по восстановлению истонченной брюшной стенки.



Изображение: BMJ Case Reports 2018 / livescience.com

Миома матки — доброкачественная опухоль, которая возникает в мышечном слое матки — миометрии. Это самая распространенная опухоль у женщин, чаще всего она возникает в возрасте после 30 лет. Ее могут сопровождать сильные менструальные кровотечения, чувство давления и боли внизу живота.

Она может быть как маленькой — размером с зерно, — так и очень большой. Крупной считается миома массой больше 11 килограммов, такие опухоли встречаются редко. Самая большая задокументированная миома матки весила 63 килограмма, пациентка с ней погибла. Самая крупная опухоль такого типа, удаленная у живой женщины, весила 45,5 килограммов.