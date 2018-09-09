ХХIII международный театральный фестиваль «БЕЛАЯ ВЕЖА» состоится в Бресте с 11 по 16 сентября

В 2018 году путём профессионального отбора экспертный совет сформировал разноплановую репертуарную афишу. В фестивале примут участие драматические, кукольные, пластические, а также детские и юношеские театры из 10 стран мира.



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В программу фестиваля включено 25 спектаклей от 24 театральных коллективов.

Показ спектаклей состоится на 8 языках: белорусском, русском, украинском, польском, а также на английском, арабском, армянском, литовском в сопровождении субтитров на русском языке.

Постановки пройдут на 5 площадках города: в большом и малом залах Брестского академического театра драмы, в Областном общественно-культурном центре, Брестском театре кукол и в кинотеатре «Беларусь».

Значительную часть программы фестиваля составляют драматические постановки, среди которых:

«Ревизор» Национального академического театра имени Янки Купалы (Беларусь): современный взгляд на классическую комедию Николая Васильевича Гоголя;

«Плаха» Подольского драматического театра (Россия);

«Одесские рассказы» Литературного театра Олега Попова (Санкт-Петербург, Россия);

«Последняя игра» Театральной компании «Итран» (Алжир);

«Записки из подполья» Театральной студии «Theaomai» (Вильнюс, Литва);

«London» Мирнинский театр (Мирный, Республика Саха, Россия);

«Калека с острова Инишмаан» Ровенский областной академический украинский музыкально-драматический театр (Украина);

«Лебединая песня» Капанский театр (Армения);

«Невольницы» Брестский академический театр драмы (Беларусь).

Также по традиции представлены моноспектакли:

«Маргарет» Театральной компании Пипа Уттона (Фрум, Великобритания). Пип Уттон – создатель целой серии моноспектаклей об известных исторических личностях от Чарльза Диккенса до Уинстона Черчилля. Спектакль «Маргарет» посвящён «железной леди» Маргарет Тэтчер;

«Пиковая дама» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова (Москва, Россия). Народный артист и Лауреат Государственной премии России Евгений Князев известен широкому зрителю по сериалу «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и кинофильму «На Верхней Масловке». На фестивале он представит «Пиковую даму», одну из самых загадочных и мистических повестей Александра Сергеевича Пушкина.

Кроме драматических постановок в этом году будут представлены спектакли театра кукол:

«Мой папа – птиц» Брестского театра кукол (Беларусь);

«Пансион «Belvedere» Белорусского государственного театра кукол (Минск, Беларусь). Спектакль поставлен итальянским режиссёром Маттео Спьяцци, который знаком зрителям фестиваля по спектаклю «Viva Commedia!» Национальный академический драматический театр имени Максима Горького. Этим спектаклем открывалась программа юбилейного XX фестиваля Белая Вежа;

«Игра времени» Театральной компании «Куклы Давида Зуазолы» (Мадрид, Испания). В спектакле будет представлено 7 историй, поставленных семью режиссёрами из семи разных стран света от Колумбии до Тайваня. Кроме того, все куклы, которые использует Давид Зуазола, сделаны из экологических переработанных материалов;

«Каляки-Маляки» и «Как погиб Гуска» Киевского академического театра кукол (Украина). «Как погиб Гуска» – спектакль по пьесе известного украинского драматурга, который стал одной из центральных фигур украинской художественной жизни 20-х годов прошлого века, Николая Кулиша.

В фестивальной афише 2018 года будут представлены также экспериментальные постановки с оригинальными жанровыми определениями:

Танцевально-драматический спектакль «Казанова. Генриетта. Венеция»Даугавпилсский театр (Латвия);

Спектакль-импровизация в стиле РОК «Играем Шекспира!» Театр-студия «Струна» (Новосибирск, Россия);

«Книга Книг: живые гравюры» Театральной мастерской «Студиозы» и Белорусского государственного университета культуры и искусств (Минск, Беларусь). Пластический спектакль основан на гравюрах Гюстава Доре и Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда.

В фестивальной программе XXIII «Белой Вежи» будет два значительных и уникальных нововведения. В форуме примут участие детские и юношеские театральные коллективы из России, Украины и Беларуси. В афишу вошли:

Танцевально-драматическая шоу-программа «Наша жизнь – большой сценарий»Образцового театра-студии «Параллель» (Барановичи, Беларусь);

«Тараканище» Театральной студии СНАМИ (Брест, Беларусь);

«Воскресная тоска» Детско-юношеского драматического театра-студии «ДУЭТ» (Санкт-Петербург, Россия);

«Маугли» Народного детского театра «Сорванцы», Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества (Украина);

«Свитезянка» по произведениям Адама Мицкевича Театра «Каприс» (Лапы/Белосток, Польша). Жанр постановки – театр поэзии и сценического движения.

Также у зрителей будет уникальная возможность увидеть спектакли лондонских театров на экране кинотеатра «Беларусь» благодаря проекту TheatreHD. Показы TheatreHD проходят более чем в 35 городах России, а также в Украине и Казахстане. В спектаклях заняты звёзды мировой величины. Ранее подобные показы в Республике Беларусь проводились только в столице:

«Гамлет» Проект National Theatre Live, Постановка Sonia Friedman Productions на сцене театра «Барбикан» (Лондон, Великобритания). Главную роль в спектакле исполнил Бенедикт Камбербэтч, известный по ролям в сериале Шерлок, а также в фильмах «Игра в имитацию», «Шпион, выйди вон!», «Доктор Стрэнж» и другие;

«Кар Мен» театр Sadles’ Wells (Лондон, Великобритания). Действие балета по мотивам знаменитой оперы Бизе перенесено из табачной фабрики в американскую автомастерскую-забегаловку 60-х годов прошлого века.

Три зарубежных коллектива, участвующие в «Белой Веже-2018», уже хорошо знакомы брестской театральной публике. В прошлые годы специальными дипломами критиков были отмечены:

Сильва Кривицкене из Театральной студии «Theaomai» (Вильнюс) за лучшую режиссуру в спектакле «Иванов» на фестивале 2017 года;

Пип Уттон в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Чарли Чаплина в моноспектакле «Чаплин» на фестивале 2016 года;

Нина Николаева в номинации «Лучшая женская роль» за роль Старухи Анны в спектакле «Последний срок» Ровенского областного академического украинского музыкально-драматического театра.

Работы семи творческих коллективов из Беларуси станут участниками нынешнего форума:

Национальный академический театр имени Янки Купалы откроет фестивальную программу 11 сентября спектаклем «Ревизор». В спектакле представлен современный взгляд на классическую комедию Николая Васильевича Гоголя. События пьесы перенесены из уездного городка в белорусскую глубинку, а все герои говорят на трасянке;

«Мой папа – птиц» Брестского театра кукол (Беларусь);

«Пансион «Belvedere» Белорусского государственного театра кукол (Минск, Беларусь);

«Книга Книг: живые гравюры» Театральной мастерской «Студиозы» и Белорусского государственного университета культуры и искусств (Минск, Беларусь);

Танцевально-драматическая шоу-программа «Наша жизнь – большой сценарий»Образцового театра-студии «Параллель» (Барановичи, Беларусь);

«Тараканище» Театральной студии СНАМИ (Брест, Беларусь).

Закроет фестивальную программу спектакль Брестского академического театра драмы «Невольницы» по малоизвестной пьесе Александра Островского. Постановка – результат совместной работы с Союзом театральных деятелей Российской Федерации.



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