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Крик о помощи в Facebook спас жизнь путешественникам

10.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Крик о помощи в Facebook спас жизнь путешественникам

Житель США Майкл Лифкотт после серьезной аварии оставил пост в Facebook, который в итоге спас ему жизнь, сообщает CNN.

36-летний мужчина со своей знакомой Стейси Эно путешествовал по индонезийскому острову Бали. Во время поездки на скутере он не справился с управлением, в результате чего туристы вылетели в овраг. Когда Литкотт очнулся после аварии, то понял, что у него пропало зрение и возможность двигать левой рукой.

Американец с трудом смог достать из кармана телефон и опубликовать пост на своей странице в Facebook, где сообщил о своем положении. Запись увидела его знакомая из Бруклина, она и организовала помощь другу. Благодаря совместным усилиям подписчиков в социальной сети, спасатели вовремя нашли пострадавших и с многочисленными переломами госпитализировали их в местную больницу.

Источник: sb.by

На снимке: Стейси Эно и Майкл Лифкотт.

Фото: Стейси Эно

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Житель США Майкл Лифкотт после серьезной аварии оставил пост в Facebook, который в итоге спас ему жизнь, сообщает CNN. 36-летний мужчина со своей знакомой...
 
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