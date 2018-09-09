|
Крик о помощи в Facebook спас жизнь путешественникам
10.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Житель США Майкл Лифкотт после серьезной аварии оставил пост в Facebook, который в итоге спас ему жизнь, сообщает CNN.
36-летний мужчина со своей знакомой Стейси Эно путешествовал по индонезийскому острову Бали. Во время поездки на скутере он не справился с управлением, в результате чего туристы вылетели в овраг. Когда Литкотт очнулся после аварии, то понял, что у него пропало зрение и возможность двигать левой рукой.
Американец с трудом смог достать из кармана телефон и опубликовать пост на своей странице в Facebook, где сообщил о своем положении. Запись увидела его знакомая из Бруклина, она и организовала помощь другу. Благодаря совместным усилиям подписчиков в социальной сети, спасатели вовремя нашли пострадавших и с многочисленными переломами госпитализировали их в местную больницу.
Источник:
На снимке: Стейси Эно и Майкл Лифкотт.
Фото: Стейси Эно
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель США Майкл Лифкотт после серьезной аварии оставил пост в Facebook, который в итоге спас ему жизнь, сообщает CNN. 36-летний мужчина со своей знакомой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)