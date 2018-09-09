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В Жлобине прошёл семинар заведующих и заместителей учреждений дошкольного образования
10.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Жлобине прошёл первый в новом учебном году семинар заведующих и их заместителей по основной деятельности учреждений дошкольного образования района.
В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы по организации образовательного процесса. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности жизнедеятельности детей, данная работа проводится совместно с РОЧС и ГАИ. Также отмечалась важность налаженного сотрудничества отдела образования, спорта и туризма райисполкома с приходами Жлобинского православного благочиния.
В работе семинара приняли участие начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Александр Соловьёв, начальник РОЧС Александр Лапухин, старший инспектор ДПС Татьяна Галынова и координатор благочиния Наталия Кулиш.
Подготовил Н.ВОРОНОВИЧ.
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В Жлобине прошёл первый в новом учебном году семинар заведующих и их заместителей по основной деятельности учреждений дошкольного образования...
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