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В ЮАР неожиданно выпал снег. Теперь слоны и жирафы разгуливают по сугробам
10.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Погода продолжает удивлять. И на этот раз неожиданный сюрприз преподнесён жителям Африки.
В привычно жаркой ЮАР выпал снег. Сугробы намело в одном из заповедников. Пейзаж фантастический: на фоне заснеженных деревьев разгуливают слоны и жирафы. По словам синоптиков, настоящая зима пришла в Африку из-за холодного фронта, который накрыл континент.
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Погода продолжает удивлять. И на этот раз неожиданный сюрприз преподнесён жителям Африки. В привычно жаркой ЮАР выпал снег. Сугробы намело в одном из...
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