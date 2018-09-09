В ЮАР неожиданно выпал снег. Теперь слоны и жирафы разгуливают по сугробам

Погода продолжает удивлять. И на этот раз неожиданный сюрприз преподнесён жителям Африки.

В привычно жаркой ЮАР выпал снег. Сугробы намело в одном из заповедников. Пейзаж фантастический: на фоне заснеженных деревьев разгуливают слоны и жирафы. По словам синоптиков, настоящая зима пришла в Африку из-за холодного фронта, который накрыл континент.

Источник: ОНТ.

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