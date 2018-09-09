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Москва потеряла двух миллиардеров, а в Китае их стало в полтора раза больше

10.09.2018 15:22 — Разное | Ежедневник  
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Москва потеряла двух миллиардеров, а в Китае их стало в полтора раза больше

фото: berichnow.ru

Аналитики компании Wealth-X составили список городов мира с самым большим количеством проживающих там долларовых миллиардеров в 2017 году.

Нью-Йорк занял первую строчку, в нем живут 103 долларовых миллиардера. Это больше, чем, к примеру, во всей Великобритании (90), пишет РБК.

Гонконг занял второе место. Там живут 93 миллиардера — на 21 больше, чем годом ранее. Численность жителей Сан-Франциско с миллиардным состоянием выросла на 14 человек, до 74.

Москва потеряла двух миллиардеров. Теперь людей с таким состоянием в городе 69. Это единственный город в топ-10, где численность состоятельных людей уменьшилась. Всего в России проживают 96 миллиардеров, в страновом рейтинге она за год опустилась с четвертой на шестую строчку.

Лондон занял пятое место. Количество живущих там людей с состоянием в миллиард и более не изменилось с прошлого года — 62. В Пекине живут 57 миллиардеров — в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Количество миллиардеров в Сингапуре увеличилось на семь человек, до 44. В Дубае живут 40 человек с миллиардным состоянием. В прошлом году их было на три меньше. В Мумбаи проживают 39 миллиардеров — на десять больше, чем в прошлом году. Количество миллиардеров в Шэньчжэне такое же, как в Мумбаи, — 39. За последний год город показал значительный рост, в 2016-м там жили 23 человека с таким состоянием. 

 
 
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Аналитики компании Wealth-X составили список городов мира с самым большим количеством проживающих там долларовых миллиардеров в 2017 году.
 
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