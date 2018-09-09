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Море бахчевых. Как научиться выращивать арбузы на своей даче

10.09.2018 15:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Море бахчевых. Как научиться выращивать арбузы на своей даче
Фото из открытых источников

«Наш климат с каждым годом становится все теплее и теплее, поэтому все больше теплолюбивых культур мы начинаем выращивать на своей фазенде под Логойском!  Это в 2-х километрах от горнолыжного комплекса «Силичи»! Надо сказать, что не совсем благоприятным был год 2018 для выращивания арбузов и дынь, поскольку весь июль был дождливым и прохладным, а наши бахчевые культуры (арбузы и дыни) такую дождливую погоду не любят.  И все же мы и в этом году вырастили неплохой урожай! Но для этого пришлось применить весь свой теоретический и практический опыт. Ну, и без смекалки тоже не обошлось!

Море бахчевых. Как научиться выращивать арбузы на своей даче Как выбрать хороший арбуз? Инфографика

Впервые свое внимание на эти южные культуры мы со своей супругой обратили в 2010 году, когда узнали, что и у нас в Беларуси начал практиковаться посев семян и выращивание этих южных бахчевых культур. Теорию и практику выращивания арбузов и дынь мы получили у руководства РУП «Институт овощеводства» Беларуси. Чуть позже нам удалось посмотреть и увидеть, как это на своем участке делает и президент. В том, что многие дачники и огородники сегодня пытаются научиться выращивать арбузы и дыни на своих огородах, думаю, есть и его заслуга!

В общем, приступим к делу! Научиться этому не сложно, главное, чтобы было желание и... терпение.

Сегодня я твердо знаю, что для выращивания арбузов в открытом грунте у нас в Беларуси - семена этих растений должны быть только скороспелых и ранних сортов, не боящихся наших летних прохлад! Вегетационный период у такого растения составляет чуть больше 75- 80 дней, то есть порядка 3-х месяцев! К скороспелым сортам мы относим «Огонек», «Подарок солнца», «Ольгинский» и другие. 

Также важно знать, что сажать арбузы в открытый грунт, можно лишь тогда, когда температура почвы на участке достигнет +15…+18 градусов Цельсия!

Море бахчевых. Как научиться выращивать арбузы на своей даче
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А сейчас о том, как надо готовить участок для выращивания арбузов. Начинать надо с выбора места на огороде. Также надо знать, после каких огородных культур будут хорошо расти арбузы и дыни. Лучшими предшественниками для арбуза и дыни – являются многолетние газонные травы, а также однолетние бобовые культуры, а еще озимые и яровые (рожь, пшеница и овес), а также овощные культуры, под которые мы сполна вносим органические удобрения (навоз, птичий помет и хорошо вызревший компост)! Хорошо растут арбузы после капусты и лука. На такие грядки мы и высаживаем свою рассаду арбузов.

Что еще важно знать – чтобы почва под посадкой арбузов не была заражена проволочником!!! Не годятся под посадку арбузов и дынь участки почвы, где применялись гербициды!

Выбирая участок под бахчевые, надо обратить внимание на кислотность почвы – она должна быть нейтральной – ph 6.0 – 7.0 и не более! При необходимости надо ВЕСЬ участок произвестковать осенью, чтобы к весне почва была нейтральной!

Основной уход за арбузами таков: На протяжении всего сезона выращивания (после посева семян или высадки рассады) надо обеспечивать периодический и щадящий полив только летней и теплой водичкой, осуществлять рыхление почвы под кустами, а при необходимости укрывать их в прохладные ночи спанбондом! Также надо периодическая и эффективная подкормка. Арбузам это необходимо! По мере подрастания плетей или кустиков арбузных посадок, отдельные дачники практикуют у себя подвязку плетей к шпагатным тросам на специальных стойках, так делаем и мы.

Море бахчевых. Как научиться выращивать арбузы на своей даче Арбузы на даче? Не вопрос!

Арбуз - свето - и теплолюбивое растение, поэтому выращивать эту «ягоду» следует в умеренно влажных условиях, на хорошо освещенных и приподнятых грядках! Высадив арбузы или дыни в парнике или теплице, мы обеспечиваем им идеальные условия! А вот для открытого грунта важно, чтобы лето было жарким, что позволит вырасти нашим арбузам крупными и вкусными!!!

В период созревания для этой «ягоды» очень вредны дожди! Неурочный полив и полив холодной водой – это одна из ошибок отдельных дачников и садоводов.

У этого растения мощные, глубоко залегающие корни, они прекрасно добывают себе влагу из земли, поэтому одного полива раз в неделю вполне достаточно для арбузов. Кстати, в период цветения эти растения  вообще не нуждаются в увлажнении (иначе плод не будет сладким)! Кстати, чтобы повысить сладость этих плодов, рекомендую добавлять в состав подкормки древесную золу!!!

А еще, очень хорошо разрастающиеся арбузные плети подвязывать на специальные стойки с крепким шпагатом. Еще, что важно, так это прищипка боковых ростков, чтобы вся сила этого растения пошла на один стебель! А вот, когда завяжутся 3-5 плодов, то следует прищипить и этот стебель! А вот слабую завязь надо удалять.

Опылять эти растения лучше вручную. А для заманивания пчел рядом с арбузной грядкой можно высадить медоносы либо брать и опрыскивать завязь слабым раствором сахара с медом!

Море бахчевых. Как научиться выращивать арбузы на своей даче Полосатики и торпеды. Как выбрать арбузы и дыни?

Что касается подкормок, то они должны быть регулярными и эффективными! Первую подкормку мы, как правило, осуществляем через неделю после посадки рассады, все последующие – 3-4 раза в месяц. В качестве подкормок используем вначале аммиачную селитру (20 г на 1 ведро летней воды) и еще для подкормки используем минеральные удобрения! Только все делаем дозировано!

Хорошо вызревший или созревший арбуз имеет сухой хвостик и блестящую кожуру.  Вот таким образом, мы учимся выращивать арбузы на своей фазенде. Сегодня это делают многие дачники и огородники, правда, не у всех это хорошо получается! Для этого нужен большой опыт и определенные знания! И еще, нужно жаркое лето и солнечная погода! Все это вместе взятое - опыт, старание и хорошая погода позволяют нам дачникам получить хороший урожай крупных и вкусных арбузов!»

Евгений Саланович, дачник с многолетним опытом

 
 
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