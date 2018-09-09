Море бахчевых. Как научиться выращивать арбузы на своей даче

«Наш климат с каждым годом становится все теплее и теплее, поэтому все больше теплолюбивых культур мы начинаем выращивать на своей фазенде под Логойском! Это в 2-х километрах от горнолыжного комплекса «Силичи»! Надо сказать, что не совсем благоприятным был год 2018 для выращивания арбузов и дынь, поскольку весь июль был дождливым и прохладным, а наши бахчевые культуры (арбузы и дыни) такую дождливую погоду не любят. И все же мы и в этом году вырастили неплохой урожай! Но для этого пришлось применить весь свой теоретический и практический опыт. Ну, и без смекалки тоже не обошлось!

Впервые свое внимание на эти южные культуры мы со своей супругой обратили в 2010 году, когда узнали, что и у нас в Беларуси начал практиковаться посев семян и выращивание этих южных бахчевых культур. Теорию и практику выращивания арбузов и дынь мы получили у руководства РУП «Институт овощеводства» Беларуси. Чуть позже нам удалось посмотреть и увидеть, как это на своем участке делает и президент. В том, что многие дачники и огородники сегодня пытаются научиться выращивать арбузы и дыни на своих огородах, думаю, есть и его заслуга!

В общем, приступим к делу! Научиться этому не сложно, главное, чтобы было желание и... терпение.

Сегодня я твердо знаю, что для выращивания арбузов в открытом грунте у нас в Беларуси - семена этих растений должны быть только скороспелых и ранних сортов, не боящихся наших летних прохлад! Вегетационный период у такого растения составляет чуть больше 75- 80 дней, то есть порядка 3-х месяцев! К скороспелым сортам мы относим «Огонек», «Подарок солнца», «Ольгинский» и другие.

Также важно знать, что сажать арбузы в открытый грунт, можно лишь тогда, когда температура почвы на участке достигнет +15…+18 градусов Цельсия!

Вторая жизнь арбуза. Чем полезна полосатая ягода? Подробнее

А сейчас о том, как надо готовить участок для выращивания арбузов. Начинать надо с выбора места на огороде. Также надо знать, после каких огородных культур будут хорошо расти арбузы и дыни. Лучшими предшественниками для арбуза и дыни – являются многолетние газонные травы, а также однолетние бобовые культуры, а еще озимые и яровые (рожь, пшеница и овес), а также овощные культуры, под которые мы сполна вносим органические удобрения (навоз, птичий помет и хорошо вызревший компост)! Хорошо растут арбузы после капусты и лука. На такие грядки мы и высаживаем свою рассаду арбузов.

Что еще важно знать – чтобы почва под посадкой арбузов не была заражена проволочником!!! Не годятся под посадку арбузов и дынь участки почвы, где применялись гербициды!

Выбирая участок под бахчевые, надо обратить внимание на кислотность почвы – она должна быть нейтральной – ph 6.0 – 7.0 и не более! При необходимости надо ВЕСЬ участок произвестковать осенью, чтобы к весне почва была нейтральной!

Основной уход за арбузами таков: На протяжении всего сезона выращивания (после посева семян или высадки рассады) надо обеспечивать периодический и щадящий полив только летней и теплой водичкой, осуществлять рыхление почвы под кустами, а при необходимости укрывать их в прохладные ночи спанбондом! Также надо периодическая и эффективная подкормка. Арбузам это необходимо! По мере подрастания плетей или кустиков арбузных посадок, отдельные дачники практикуют у себя подвязку плетей к шпагатным тросам на специальных стойках, так делаем и мы.

Арбуз - свето - и теплолюбивое растение, поэтому выращивать эту «ягоду» следует в умеренно влажных условиях, на хорошо освещенных и приподнятых грядках! Высадив арбузы или дыни в парнике или теплице, мы обеспечиваем им идеальные условия! А вот для открытого грунта важно, чтобы лето было жарким, что позволит вырасти нашим арбузам крупными и вкусными!!!

В период созревания для этой «ягоды» очень вредны дожди! Неурочный полив и полив холодной водой – это одна из ошибок отдельных дачников и садоводов.

У этого растения мощные, глубоко залегающие корни, они прекрасно добывают себе влагу из земли, поэтому одного полива раз в неделю вполне достаточно для арбузов. Кстати, в период цветения эти растения вообще не нуждаются в увлажнении (иначе плод не будет сладким)! Кстати, чтобы повысить сладость этих плодов, рекомендую добавлять в состав подкормки древесную золу!!!

А еще, очень хорошо разрастающиеся арбузные плети подвязывать на специальные стойки с крепким шпагатом. Еще, что важно, так это прищипка боковых ростков, чтобы вся сила этого растения пошла на один стебель! А вот, когда завяжутся 3-5 плодов, то следует прищипить и этот стебель! А вот слабую завязь надо удалять.

Опылять эти растения лучше вручную. А для заманивания пчел рядом с арбузной грядкой можно высадить медоносы либо брать и опрыскивать завязь слабым раствором сахара с медом!

Что касается подкормок, то они должны быть регулярными и эффективными! Первую подкормку мы, как правило, осуществляем через неделю после посадки рассады, все последующие – 3-4 раза в месяц. В качестве подкормок используем вначале аммиачную селитру (20 г на 1 ведро летней воды) и еще для подкормки используем минеральные удобрения! Только все делаем дозировано!

Хорошо вызревший или созревший арбуз имеет сухой хвостик и блестящую кожуру. Вот таким образом, мы учимся выращивать арбузы на своей фазенде. Сегодня это делают многие дачники и огородники, правда, не у всех это хорошо получается! Для этого нужен большой опыт и определенные знания! И еще, нужно жаркое лето и солнечная погода! Все это вместе взятое - опыт, старание и хорошая погода позволяют нам дачникам получить хороший урожай крупных и вкусных арбузов!»

Евгений Саланович, дачник с многолетним опытом