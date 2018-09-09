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Это "сон разума": лучшие строительные ляпы за неделю на "Доске позора"

10.09.2018 15:38 — Разное | Tut.by  
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«Сон разума» — так можно кратко подписать практически каждую фотографию, присланную читателями для «Доски позора». Сегодня опять будут экстремальные пандусы и последствия капремонтов, бездарно потраченные бюджетные деньги и «слепота» госнадзоров и всяких контролеров.


Минск, улица Я. Лучины, 10, парковка для инвалидов, с обратной стороны аптеки. Все для людей.



На каком же все-таки языке указатель? Автор фотографии удивляется: в разработке макета и при согласовании его задействован не один человек. Но никто не увидел, что два слова на указателе на разных, пусть и государственных, языках. Или теперь так у нас двуязычие проявляется?


Спорное решение по монтажу ограждения трамвайной остановки «ВГУ им. Машерова» в Витебске. Что будут делать рабочие, если им вдруг в колодец понадобится забраться?


По 2-му Велосипедному переулку в Минске после ремонтных работ уже более двух месяцев так выглядит пешеходный переход.


Смотрите, как грациозно отставил подпорную ногу столб в Мозыре на бульваре Юности. У читателя же по этому поводу вопрос: почему именно посреди тротуара эта опора стоит?


А в Фаниполе по улице Мира столбы вообще перекрывают тротуар.




Устройство пешеходных дорожек — дисциплина, подвластная не всем строителям. Например, к школе и поликлинике в Сенице они уложили дорожки из тротуарной плитки и установили высокие бордюры. То, что существуют специальные борта для устройства пандусов, забыли. Теперь делают их из асфальта.


Такой вот портал из ниоткуда или в никуда существует на одном из крупнейших предприятий Новополоцка. Обратите внимание, где расположена ручка — явно, чтобы было удобно открывать дверь.


Молниеотвод на здании института физики металлическими креплениями соединен с водосточной системой. Наверное, для опытов по превращению всей водосточной системы в единый молниеотвод.




Улица Каменногорская, спуск для детских колясок и инвалидов. Но если коляску еще спустить можно, хоть и жутко мешает поручень, то как спуститься инвалидам по такому крутому спуску, непонятно.


Еще более экстремальный пандус есть в Могилеве возле дома № 99 по ул. Первомайской. Упасть с него легко, еще легче выкатиться прямо на проезжую часть.


Детская площадка у минского аквапарка. Может, так и задумано? Нам пишут, что детям нравится, но не хватает подогрева воды.


Такая картина наблюдается во дворе школы № 17 в Лиде после дождя — асфальт под лужей, грязь вместо газона. Дети и танки грязи не боятся!


Въезд во дворы на улице Рокоссовского в Бобруйске. Решетка ливневки установлена на глубине 15−20 сантиметров. Фото сопровождает подпись: «Если ехать на велосипеде вечером и забыть про нее, то сальто обеспечено. Пешеходу ногу сломать там очень просто. И таких ловушек по городу очень много».


На фото выше — засохшие липы и ясени вдоль набережной в Бресте. Внимательный читатель сообщил, что причина гибели вековых деревьев — работа благоустроителей, которые при укладке плитки повредили корни.


А это фото из России. В Брянске старый дом был признан историческим объектом без права сноса, но пристройку хозяйственно-бытовых помещений власти согласовали. Без указания конкретных размеров. И вот какая «пристроечка» получилась.

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня в выпуске: экстремальные пандусы, последствия капремонтов и бездарно потраченные деньги.
 
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