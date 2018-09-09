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Это "сон разума": лучшие строительные ляпы за неделю на "Доске позора"
«Сон разума» — так можно кратко подписать практически каждую фотографию, присланную читателями для «
По 2-му Велосипедному переулку в Минске после ремонтных работ уже более двух месяцев так выглядит пешеходный переход.
Смотрите, как грациозно отставил подпорную ногу столб в Мозыре на бульваре Юности. У читателя же по этому поводу вопрос: почему именно посреди тротуара эта опора стоит?
А в Фаниполе по улице Мира столбы вообще перекрывают тротуар.
Такой вот портал из ниоткуда или в никуда существует на одном из крупнейших предприятий Новополоцка. Обратите внимание, где расположена ручка — явно, чтобы было удобно открывать дверь.
Молниеотвод на здании института физики металлическими креплениями соединен с водосточной системой. Наверное, для опытов по превращению всей водосточной системы в единый молниеотвод.
Еще более экстремальный пандус есть в Могилеве возле дома № 99 по ул. Первомайской. Упасть с него легко, еще легче выкатиться прямо на проезжую часть.
Детская площадка у минского аквапарка. Может, так и задумано? Нам пишут, что детям нравится, но не хватает подогрева воды.
Такая картина наблюдается во дворе школы № 17 в Лиде после дождя — асфальт под лужей, грязь вместо газона. Дети и танки грязи не боятся!
Въезд во дворы на улице Рокоссовского в Бобруйске. Решетка ливневки установлена на глубине 15−20 сантиметров. Фото сопровождает подпись: «Если ехать на велосипеде вечером и забыть про нее, то сальто обеспечено. Пешеходу ногу сломать там очень просто. И таких ловушек по городу очень много».
На фото выше — засохшие липы и ясени вдоль набережной в Бресте. Внимательный читатель сообщил, что причина гибели вековых деревьев — работа благоустроителей, которые при укладке плитки повредили корни.
А это
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
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Сегодня в выпуске: экстремальные пандусы, последствия капремонтов и бездарно потраченные деньги.
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