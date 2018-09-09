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Гродненского живодера нашли и будут судить за зверское убийство кота
В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в жестоком обращении с животным, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Напомним, инцидент произошел 14 июля.
Через некоторое время в милицию обратились зоозащитники с видеозаписью с камер наблюдения, а вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 36-летний житель Гродно, который раньше был судим, в том числе за хулиганство.
В момент инцидента с животным был пьян, установили в СК.
"Учитывая характер содеянного, планируется проведение в отношении подозреваемого судебно-психиатрической экспертизы", — рассказал Сергей Шершеневич.
Следователи продолжают расследование. В отношении жителя Гродно возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, совершенное из хулиганских побуждений (ч.1 ст.339-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь), передает
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В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в жестоком обращении с животным, сообщил официальный представитель УСК по...
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