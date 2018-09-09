Гродненского живодера нашли и будут судить за зверское убийство кота

Мужчина подозвал к себе кота на улице, а потом стал его душить и бить о ступеньки лестницы . Когда животное погибло, скрылся с места преступления. Напомним, инцидент произошел 14 июля.. Когда животное погибло, скрылся с места преступления.





Через некоторое время в милицию обратились зоозащитники с видеозаписью с камер наблюдения, а вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 36-летний житель Гродно, который раньше был судим, в том числе за хулиганство.





В момент инцидента с животным был пьян, установили в СК.





"Учитывая характер содеянного, планируется проведение в отношении подозреваемого судебно-психиатрической экспертизы", — рассказал Сергей Шершеневич.





sputnik.by Следователи продолжают расследование. В отношении жителя Гродно возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, совершенное из хулиганских побуждений (ч.1 ст.339-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь), передает





в Мозыре продолжается розыск живодера, который на камеру издевался над котами . В свою очередь



















