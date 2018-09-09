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На космическом конгрессе Лукашенко подарили картину космонавта Леонова‍

10.09.2018 15:25 — Разное | Партизан  
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Сегодня, 10 сентября, на международном космическом конгрессе Александру Лукашенко подарили картину космонавта Алексея Леонова‍.

Полотно от имени Ассоциации участников космических полетов передал Лукашенко Петр Климук, ставший летчиком-космонавтом еще во времена СССР: 

«Мы долго думали и обсуждали, что подарить вам, Александр Григорьевич, на память о нашем конгрессе. Только побывав в космосе, понимаешь, что самое дорогое для любого человека — это Земля и место, где он родился, — малая родина». 

Климук добавил, что на картине по замыслу художника-космонавта отображены космос в виде Солнца и Земля как родное место природы. 


фото: sputnik.by

Принимая подарок, Лукашенко сказал, что это дар для всех белорусов, который займет свое почетное место во Дворце Независимости: «Чтобы она напоминала, что Алексей вместе с нами, он рядом. Потому что такое творение драгоценно. Оно бесценно». 

Алексей Леонов первым среди космонавтов вышел в открытый космос, напоминает freesmi.by


 
 
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Сегодня, 10 сентября, на международном космическом конгрессе Александру Лукашенко подарили картину космонавта Алексея Леонова‍.
 
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