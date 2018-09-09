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На космическом конгрессе Лукашенко подарили картину космонавта Леонова
Сегодня, 10 сентября, на международном космическом конгрессе Александру Лукашенко подарили картину космонавта Алексея Леонова.
Полотно от имени Ассоциации участников космических полетов передал Лукашенко Петр Климук, ставший летчиком-космонавтом еще во времена СССР:
«Мы долго думали и обсуждали, что подарить вам, Александр Григорьевич, на память о нашем конгрессе. Только побывав в космосе, понимаешь, что самое дорогое для любого человека — это Земля и место, где он родился, — малая родина».
Климук добавил, что на картине по замыслу художника-космонавта отображены космос в виде Солнца и Земля как родное место природы.
фото:
Принимая подарок, Лукашенко сказал, что это дар для всех белорусов, который займет свое почетное место во Дворце Независимости: «Чтобы она напоминала, что Алексей вместе с нами, он рядом. Потому что такое творение драгоценно. Оно бесценно».
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Сегодня, 10 сентября, на международном космическом конгрессе Александру Лукашенко подарили картину космонавта Алексея Леонова.
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