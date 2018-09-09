На космическом конгрессе Лукашенко подарили картину космонавта Леонова‍

Полотно от имени Ассоциации участников космических полетов передал Лукашенко Петр Климук, ставший летчиком-космонавтом еще во времена СССР:





«Мы долго думали и обсуждали, что подарить вам, Александр Григорьевич, на память о нашем конгрессе. Только побывав в космосе, понимаешь, что самое дорогое для любого человека — это Земля и место, где он родился, — малая родина».





Климук добавил, что на картине по замыслу художника-космонавта отображены космос в виде Солнца и Земля как родное место природы.













Принимая подарок, Лукашенко сказал, что это дар для всех белорусов, который займет свое почетное место во Дворце Независимости: «Чтобы она напоминала, что Алексей вместе с нами, он рядом. Потому что такое творение драгоценно. Оно бесценно».





freesmi.by Алексей Леонов первым среди космонавтов вышел в открытый космос, напоминает



