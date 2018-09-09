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Тренер Захаров снова о деньгах: Дайте $10 млн и мы всех раскатаем
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после поражения от «Мюнхена» в Лиге чемпионов (0:3) рассказал, сколько денег ему нужно, чтобы выиграть евротурнир.
Слова тренера приводит
- У «Мюнхена» только зарплатный бюджет 12 миллионов евро. Везде это написано.
- А какой бюджет у «Юности»?
- У нас бюджет в 15 раз меньше, даже в 16.
- От какой цифры?
- От 15 миллионов долларов.
- Вам нужно 15 миллионов долларов, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов?
- Хватит десять (смех в зале). Кстати, у них официально опубликован бюджет клуба, и я не вижу смысла прятать наш бюджет.
- Так может это шанс для «Юности»? Они посмотрят, что бюджет минчан маленький, мы их и так выиграем, а вы приедете и раскатаете соперника…
- Если бы так было, мы бы всех раскатывали. Показывали свой бюджет и раскатывали, но надо чем-то раскатывать (улыбается).
Однако в прошлом году Лукашенко покритиковал своего любимчика из-за высоких денежных запросов.
«Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. Уже нет ни карих, ни голубых. Только «зелень» в глазах», - цитирует Лукашенко
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после поражения от «Мюнхена» в Лиге чемпионов (0:3) рассказал, сколько денег ему нужно, чтобы выиграть евротурнир.
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