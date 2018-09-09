Тренер Захаров снова о деньгах: Дайте $10 млн и мы всех раскатаем

belarushockey.com Слова тренера приводит





- У «Мюнхена» только зарплатный бюджет 12 миллионов евро. Везде это написано.





- А какой бюджет у «Юности»?





- У нас бюджет в 15 раз меньше, даже в 16.





- От какой цифры?





- От 15 миллионов долларов.





- Вам нужно 15 миллионов долларов, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов?





- Хватит десять (смех в зале). Кстати, у них официально опубликован бюджет клуба, и я не вижу смысла прятать наш бюджет.





- Так может это шанс для «Юности»? Они посмотрят, что бюджет минчан маленький, мы их и так выиграем, а вы приедете и раскатаете соперника…





- Если бы так было, мы бы всех раскатывали. Показывали свой бюджет и раскатывали, но надо чем-то раскатывать (улыбается).