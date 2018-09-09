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Тренер Захаров снова о деньгах: Дайте $10 млн и мы всех раскатаем

10.09.2018 15:10 — Разное | Партизан  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после поражения от «Мюнхена» в Лиге чемпионов (0:3) рассказал, сколько денег ему нужно, чтобы выиграть евротурнир.

Слова тренера приводит belarushockey.com

- У «Мюнхена» только зарплатный бюджет 12 миллионов евро. Везде это написано. 

- А какой бюджет у «Юности»?

- У нас бюджет в 15 раз меньше, даже в 16. 

- От какой цифры? 

- От 15 миллионов долларов. 

- Вам нужно 15 миллионов долларов, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов?

- Хватит десять (смех в зале). Кстати, у них официально опубликован бюджет клуба, и я не вижу смысла прятать наш бюджет.

- Так может это шанс для «Юности»? Они посмотрят, что бюджет минчан маленький, мы их и так выиграем, а вы приедете и раскатаете соперника…

- Если бы так было, мы бы всех раскатывали. Показывали свой бюджет и раскатывали, но надо чем-то раскатывать (улыбается).


Однако в прошлом году Лукашенко покритиковал своего любимчика из-за высоких денежных запросов.

«Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. Уже нет ни карих, ни голубых. Только «зелень» в глазах», - цитирует Лукашенко gazetaby.com

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после поражения от «Мюнхена» в Лиге чемпионов (0:3) рассказал, сколько денег ему нужно, чтобы выиграть евротурнир.
 
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