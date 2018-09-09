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Наш прогноз: сколько будут стоить новые iPhone в Беларуси

10.09.2018 15:51 — Разное | Tut.by  
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12 сентября Apple представит трио новых смартфонов — iPhone Xs, iPhone Xs Plus и iPhone Xc. Известный аналитик Эльдар Муртазин назвал ориентировочные цены аппаратов в России. На основе этого мы предположили, сколько будут стоить новинки в Беларуси.


На фото нынешний iPhone X

По данным Муртазина, базовую модификацию увеличенного iPhone Xs Plus оценят в 84 990 российских рублей (1232 доллара), iPhone Xs — 74 990 российских рублей (1087 долларов), iPhone Xc — 59 990 (869 долларов). Возможно, цены немного увеличатся.

Последние несколько лет официальные цены iPhone в Беларуси чуть выше, чем в России. Для сравнения мы перевели российские и белорусские цены на нынешний iPhone X в доллары США по курсу ЦБ России и Нацбанка Беларуси на сегодняшний день. Это позволило узнать, на сколько устройство стоит дороже у нас.

Получившийся коэффициент (примерно 1,27) мы применили на предполагаемую стоимость новых iPhone (2018) в России и так выяснили прогнозную цену на эти гаджеты в Беларуси.


По данным на 10 сентября:

1 доллар — 69,0286 рос. рубля

1 доллар — 2,1389 бел. рубля

Таким образом, мы ожидаем, что 5,8-дюймовый iPhone Xs будет официально стоить в Беларуси около 2990 рублей (за базовую версию), 6,5-дюймовый iPhone Xs Plus — от 3345 рублей, а «бюджетный» 6,1-дюймовый iPhone Xc — от 2360 рублей.

Напомним: ожидается, что вся тройка смартфонов получит систему распознавания лиц Face ID и процессор Apple A12. Оперативной памяти в старших моделях будет 4 ГБ, в младшей — 3 ГБ. Новые iPhone Xs и iPhone Xs Plus оснастят двумя основными камерами, а iPhone Xc — одной.

Посмотрим, насколько наш прогноз окажется близок к истине, а пока обратите внимание на цены текущих iPhone X в белорусских интернет-магазинах:

 
 
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