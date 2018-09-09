Наш прогноз: сколько будут стоить новые iPhone в Беларуси

12 сентября Apple представит трио новых смартфонов — iPhone Xs, iPhone Xs Plus и iPhone Xc. Известный аналитик Эльдар Муртазин назвал ориентировочные цены аппаратов в России. На основе этого мы предположили, сколько будут стоить новинки в Беларуси.



На фото нынешний iPhone X

По данным Муртазина, базовую модификацию увеличенного iPhone Xs Plus оценят в 84 990 российских рублей (1232 доллара), iPhone Xs — 74 990 российских рублей (1087 долларов), iPhone Xc — 59 990 (869 долларов). Возможно, цены немного увеличатся.

Последние несколько лет официальные цены iPhone в Беларуси чуть выше, чем в России. Для сравнения мы перевели российские и белорусские цены на нынешний iPhone X в доллары США по курсу ЦБ России и Нацбанка Беларуси на сегодняшний день. Это позволило узнать, на сколько устройство стоит дороже у нас.

Получившийся коэффициент (примерно 1,27) мы применили на предполагаемую стоимость новых iPhone (2018) в России и так выяснили прогнозную цену на эти гаджеты в Беларуси.





По данным на 10 сентября: 1 доллар — 69,0286 рос. рубля 1 доллар — 2,1389 бел. рубля

Таким образом, мы ожидаем, что 5,8-дюймовый iPhone Xs будет официально стоить в Беларуси около 2990 рублей (за базовую версию), 6,5-дюймовый iPhone Xs Plus — от 3345 рублей, а «бюджетный» 6,1-дюймовый iPhone Xc — от 2360 рублей.

Напомним: ожидается, что вся тройка смартфонов получит систему распознавания лиц Face ID и процессор Apple A12. Оперативной памяти в старших моделях будет 4 ГБ, в младшей — 3 ГБ. Новые iPhone Xs и iPhone Xs Plus оснастят двумя основными камерами, а iPhone Xc — одной.

Посмотрим, насколько наш прогноз окажется близок к истине, а пока обратите внимание на цены текущих iPhone X в белорусских интернет-магазинах: