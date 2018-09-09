Официальная статистика: в Беларуси второй месяц подряд дешевеют продовольственные товары

В августе в Беларуси инфляция составила 0,1%, а с начала года — 2,9%, сообщает Белстат. При этом в прошлом месяце статистика зафиксировала дефляцию на продовольственные товары. Напомним, в июле в Беларуси второй раз за этот год в Беларуси была дефляция. В прошлом месяце цены на товары и платные услуги в целом упали на 0,2%.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,6% (с начала года — на 2,6%), платные услуги — на 0,2% (с начала года — на 5,8%).

Продовольственные в августе подешевели на 0,2%, а в целом в январе-августе подорожали на 1,7%. Напомним, в июле продовольственные товары подешевели на 0,5%.

В марте Александр Лукашенко поручил правительству снизить инфляционные ожидания белорусов, которые были высокими.

Тогда президент заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.

— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.

По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.

Ранее Федерация профсоюзов Беларуси написала в Нацбанк письмо, в котором обозначила ряд актуальных проблем в экономике. Вместе с тем ФПБ волнуют вопросы соотношения роста цен и заработной платы, а также высокие инфляционные ожидания населения. В этой сфере остается ряд проблемных вопросов, которые требуют совместных решений заинтересованных органов, в том числе и Нацбанка.

Напомним, в Беларуси выросло число тех, кто ожидает ускорения роста цен на товары и платные услуги. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за август. Так, 17,6% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти быстрее, чем сейчас. Для сравнения: в мае такого мнения придерживались 11% белорусов.