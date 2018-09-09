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Официальная статистика: в Беларуси второй месяц подряд дешевеют продовольственные товары
В августе в Беларуси инфляция составила 0,1%, а с начала года — 2,9%, сообщает Белстат. При этом в прошлом месяце статистика зафиксировала дефляцию на продовольственные товары. Напомним, в июле в Беларуси второй раз за этот год в Беларуси была дефляция. В прошлом месяце цены на товары и платные услуги в целом
Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,6% (с начала года — на 2,6%), платные услуги — на 0,2% (с начала года — на 5,8%).
Продовольственные в августе подешевели на 0,2%, а в целом в январе-августе подорожали на 1,7%. Напомним, в июле продовольственные товары подешевели на 0,5%.
В марте Александр Лукашенко
Тогда президент заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.
— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.
По итогам этого года,
Ранее Федерация профсоюзов Беларуси
Напомним, в Беларуси
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Продовольственные в августе подешевели на 0,2%, а в целом в январе-августе подорожали на 1,7%.
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